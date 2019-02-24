Биржевой курс тенге к доллару США за год ослаб на 15,6%

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Биржевой курс тенге к доллару США в декабре снизился на 3,4%, за год - на 15,6%, передает Kazakhstan Today.



"В декабре 2018 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 369,35-384,20 тенге за доллар США. На конец декабря 2018 года биржевой курс тенге к доллару США составил 384,2 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 3,4% (с начала года - ослабление на 15,6%)", - сообщили в пресс-службе Нацбанка Казахстана.



По информации ведомства, общий объем операций по валютной паре KZT/USD за месяц составил $11,7 млрд (снижение за месяц на 23,3%), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже - $2,8 млрд (увеличение на 2,9%), объем операций на внебиржевом валютном рынке - $8,9 млрд (снижение на 29,0%).



"Объем операций одного дочернего банка, связанных с хеджированием собственного капитала от валютных рисков, составил $6,2 млрд, уменьшившись на 14,9% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом их доля от общего объема внебиржевых торгов составила 70,1% (58,6% в ноябре 2018 года). Данная операция не влияет на объем спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", - подчеркнули в Нацбанке.



Также сообщается, что в декабре 2018 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 223,5 млрд тенге. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 57,6%, или 128,7 млрд тенге, российских рублей - 31,1%, или 69,5 млрд тенге, евро - 11,0% или 24,5 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы снизились на 11,8%. В разбивке по видам валют расходы на покупку российских рублей увеличились на 6,4%, расходы на покупку долларов США и евро снизились на 19,4% и 11,8%, соответственно.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства