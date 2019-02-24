Бизнес-инкубаторы для молодёжи откроют в Карагандинской области

Караганда. 22 февраля. Kazakhstan Today - В решении проблем молодёжи основные усилия необходимо сконцентрировать на вопросах занятости, считает аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в нашей области каждый пятый гражданин - это представитель молодого поколения. Мы разработали комплексный план, который направлен на решение конкретных, актуальных проблем молодёжи. А именно: обучение, трудоустройство, досуг и семейные ценности", - сказал глава региона на отчётной встрече с населением.

По его словам, это будут системные проекты. В частности, на базе городских и сельских колледжей откроют бизнес-инкубаторы. Студентов обучат предпринимательству, правовой и финансовой грамотности. Лучшие выпускники получат поддержку в открытии своего дела.

Аким области подчеркнул, что в особом внимании нуждается сельская молодёжь.

На сегодня глава государства создал все условия, чтобы обеспечить работой молодёжь. Но многие молодые люди не знают об этих госпрограммах. Если даже знают, они не верят. Со стороны госорганов работа проводится не на достаточном уровне", - констатировал Ерлан Кошанов.

Для того чтобы люди смогли больше узнать о возможностях трудоустройства, открытии собственного дела, в области организовали пункты занятости на крупных рынках и вокзалах. Кроме того, создали мобильные пункты трудоустройства, которые работают как в больших населённых пунктах, так и в отдалённых районах.

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