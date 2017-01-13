Бюджет Астаны в 2016 году составил 433,5 млрд тенге

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Бюджет Астаны в 2016 году составил 433,5 млрд тенге12.01.2017
  • Фото: vechastana.kz
Экономика  09:57

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Скорректированный бюджет столицы Казахстана по итогам 2016 года составил 433,5 млрд тенге, из которых бюджет развития составляет 210 млрд тенге, или 48,4%, сообщил аким Астаны Асет Исекешев.

По его словам, рост экономики и эффективное налоговое администрирование обеспечили рекордный объем поступлений в государственный бюджет в общей сумме 1 трлн 64 млрд тенге с приростом на 25% к уровню прошлого года, в том числе на долю местного бюджета приходится 216 млрд тенге (рост на 13%), передает Kazakhstan Today.


Объемы собственных доходов Астаны в 2016 году увеличены на 28,4 млрд тенге к утвержденным параметрам, в республиканский бюджет направлено 17 млрд тенге изъятий, информирует сайт акимата города.
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