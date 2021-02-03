Blockchain-технологию планируют внедрить в администрирование НДС в РК

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане планируется внедрение Blockchain-технологии в администрировании НДС, передает Kazakhstan Today.

Blockchain существенно снизит риски уклонения от уплаты налогов и сократит сделки по обналичиванию, считает министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Начат пилот по горизонтальному мониторингу крупного бизнеса, основанный на дистанционном взаимодействии. Наряду с этим, объединены налоги на имущество и землю физических лиц. Оплата будет единым платежом. Земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов отменен. Кроме того, для удобства оплаты налогов на собственность физических лиц разработано мобильное приложение "Е-Salyq Azamat". В части освобождения индивидуальных предпринимателей, использующих POS-терминал и онлайн-ККМ от предоставления налоговой отчетности, разрабатывается приложение "E-Salyq-business. В целом предусматривается упрощение регистрации и закрытия ИП, сдачи налоговой отчетности, исключение банковской комиссии и оплаты услуг операторов фискальных данных", - сказал Жамаубаев.

Для обеспечения ведения оффшорного сбора по транзакциям в оффшорные юрисдикции совместно с уполномоченным органом прорабатываются необходимые поправки в законодательство.

До 1 сентября текущего года в целях противодействия нелегальному торговому обороту на границе государства будет разработана соответствующая Комплексная программа, предусматривающая улучшение таможенного администрирования", - сообщил министр.

По его словам, уже реализовано 100% электронное таможенное декларирование. Внедрены ИС "Единое окно" и "АСТАНА-1", начата эксплуатация Системы управления рисками.

С КНР начали обмен сведениями из экспортных деклараций на товары в онлайн режиме. Аналогичная работа будет вестись и с другими странами. В рамках специального займа планируется модернизация девяти автомобильных и одного железнодорожного пунктов пропуска", - резюмировал министр финансов.

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