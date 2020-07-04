Более 130 тысяч рабочих мест уже создано в рамках Дорожной карты занятости в Казахстане

Караганда. 3 июля. Kazakhstan Today - В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы начата реализация 6 107 проектов, на которых создано 130,6 тыс. рабочих мест, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на официальном сайте акимата Карагандинской области , в рамках ДКЗ местными исполнительными органами отобраны для осуществления 6 506 проектов.

Реализация инфраструктурных проектов ДКЗ будет проходить по четырём основным направлениям: капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство социально-культурных объектов (2703 проекта); капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства (1039 проектов); капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры (1799 проектов); благоустройство населённых пунктов (965 проектов).

Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Половина работников будет нанята через центры занятости населения, приоритет отдадут безработной молодёжи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда с применением санитарно-эпидемиологических мер.

В регионах начата работа по 6107 проектам, создано 130,6 тыс. рабочих мест, в том числе через центры занятости населения 71,3 тыс. Всего в рамках ДКЗ планируется создать 255 тыс. рабочих мест. При этом проекты Дорожной карты занятости создадут основу для открытия в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация ДКЗ даст значительный положительный эффект. К примеру, строительство 80 новых объектов образования позволит решить проблемы аварийных и трёхсменных школ, увеличить доступность организаций образования в сельской местности, а также трудоустроить на постоянную работу порядка 7 тыс. педагогов.

Строительство 24 объектов здравоохранения увеличит доступность первичной медико-санитарной помощи, а также позволит трудоустроить порядка 1 тыс. медработников.

Строительство 36 объектов культуры и спорта положительно скажется на развитии массового спорта, позволит решить проблемы досуга молодёжи и обеспечить постоянной работой 1,6 тыс. человек.

В свою очередь строительство 12 новых и модернизация существующих водохозяйственных объектов увеличит доступность питьевой воды для населения, позволит расширить площади орошаемых земель, вовлечь в оборот неиспользуемые земли, обеспечить занятость в смежных отраслях 77 тыс. человек.

Строительство 247 новых и модернизация существующих объектов ЖКХ создаст условия для жилищного строительства, обеспечит доступность коммунальных услуг для сельского населения, снизит износ коммунальных сетей.

Благоустройство населённых пунктов не только улучшит их внешний облик, но и создаст условия для безопасного и комфортного досуга и отдыха граждан.

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