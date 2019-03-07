Более 18 тыс. клиентов Qazaq Banki ожидает выплаты возмещения по вкладам и счетам

Астана. 7 декабря. Kazakhstan Today - Как сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, все физические лица и индивидуальные предприниматели имеют право на возмещение по депозитам в АО "Qazaq Banki", передает Kazakhstan Today.





"В связи с апелляционной жалобой, поданной 29 ноября 2018 года на решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki" от 24 октября, Казахстанский фонд гарантирования депозитов не вправе начать выплату возмещения по вкладам и счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытым в АО "Qazaq Banki", - сообщили в пресс-службе фонда.





КФГД уже проведена вся предварительная работа по выбору банка-агента для выплаты возмещения вкладчикам АО "Qazaq Banki". Фонд и выбранный банк-агент подтверждают готовность заключить агентское соглашение в случае, если суд апелляционной инстанции не удовлетворит поданную апелляционную жалобу.





В КФГД напоминают: фонд гарантирует вклады с учетом накопленного вознаграждения, деньги на текущих счетах и платежных карточках физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имеют право получить возмещение из средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов, даже если в договоре банковского счета указано, что договор заключен с юридическим лицом.





"В данный момент выплаты ожидает 18 246 клиентов банка. Общая сумма выплаты составит 20,4 миллиарда тенге", - сообщили в КФГД.





Как напомнили в фонде, все вкладчики вправе получить из средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов возмещение на сумму: до 10 миллионов тенге – по депозитам в тенге, до 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте.





Возмещение выплачивается в национальной валюте. Для расчета суммы возмещения по депозитам в иностранной валюте будет применяться обменный курс на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.





По депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "Qazaq Banki" в тенге и в иностранной валюте, выплачивается возмещение до 15 миллионов тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте – не более эквивалента 5 миллионов тенге.





КФГД напоминает, что вознаграждение начисляется вплоть до даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка и включается в расчет суммы возмещения в случае, если договором банковского вклада предусмотрена капитализация вознаграждения. Вкладчики, имеющие требования по выплате вознаграждения, которое не было капитализировано, или остатка депозита сверх гарантируемой суммы, помимо получения возмещения в банке-агенте, вправе подать заявление в ликвидационную комиссию своего банка, чтобы получить оставшуюся сумму депозита.





Все без исключения клиенты банка вправе обратиться во временную администрацию АО "Qazaq Banki" для подтверждения суммы вклада или счета с учетом накопленного вознаграждения: в Алматы: по телефону +7 (727) 380 39 51 или по адресу: пр-т Назарбаева, д. 279; в Астане: по телефону +7 (717) 291 92 60 или по адресу: ул. Кунаева, д. 14/3 (бизнес-центр "Нурсая"), 1–2 этаж.





По вопросам гарантии по депозитам: 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).





АО "Qazaq Banki" лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения правления Национального банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года. 24 октября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki". 29 ноября 2018 года на решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС Алматы). В данный момент апелляционная жалоба рассматривается в суде апелляционной инстанции.





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