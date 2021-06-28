Более 20 инвестпроектов реализуют в Акмолинской области в этом году

КОКШЕТАУ. 26 ИЮНЯ - Реализуя поставленные задачи и приоритетные направления посткризисного развития, Акмолинская область сохраняет положительную динамику развития. По итогам 5 месяцев по многим направлениям экономики достигнуты плановые индикаторы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Драйвером экономической активности стал рост инвестиций. С начала этого года в экономику направлено более 100 млрд тенге, что на 16,5% больше прошлого года, сообщает управление внутренней политики.

Рост капиталовложений отмечается практически во всех сферах экономики. Наибольший рост инвестиций в сфере здравоохранения - в 7,3 раза, информация и связь - в 5,4 раза, сельское хозяйство - в 3 раза, развлечение и отдых - в 2,9 раза, образование - в 2,1 раза.

По информации управления предпринимательства и промышленности, сохраняется динамика роста инвестиций в обрабатывающую промышленность. За 5 месяцев инвестировано более 17 млрд тенге с ростом в полтора раза к уровню прошлого года.

Инвесторами до конца этого года планируется запуск 23 проектов с суммой инвестиций более 150 млрд тенге, из которых половина проектов пищевой промышленности. Наиболее крупный из них - строительство птицефабрики мощностью 6 тыс. тонн в год "Ак Дала Агро" в Аршалынском районе, с перспективой увеличения мощности до 15 тыс. тонн.

К слову, привлечение средств позволило создать в регионе новые высокотехнологичные производства, модернизировать многие предприятия, обеспечить население дополнительными рабочими местами.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства