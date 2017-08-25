Более 20 меморандумов подписаны на Региональном совете инвесторов в Северном Казахстане

Петропавловск. 25 августа. Kazakhstan Today - В Петропавловске состоялось третье заседание Регионального совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата в регионе. Участие в мероприятии приняли порядка 200 человек из семи стран мира и регионов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания аким области Кумар Аксакалов отметил, что за последние пять лет в регионе обеспечен стабильный рост основных макроэкономических показателей - объём привлеченных инвестиций увеличен в 1,6 раз, объем произведенной продукции промышленными предприятиями области вырос в 1,5 раза, сообщила пресс-служба акима области.

"Мы делаем ставку на углубление переработки выращенной сельскохозяйственной продукции, чтобы экспортировать готовую продукцию высоких переделов. Благодаря активно проводимой политике Елбасы в Казахстане созданы уникальные и максимально благоприятные условия для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности", - подчеркнул глава региона.

Аксакалов обратил внимание, что предоставление инвестиционных субсидий и натурных грантов дает предпринимателям и инвесторам гарантии успешной реализации проектов в Северо-Казахстанской области. Так, для оперативного решения актуальных вопросов инвесторов, обмена мнениями и опытом в развитии инвестиционной политики в регионе намерены проводить аналогичные заседания ежеквартально.

Об инвестиционном климате региона на заседании рассказал заместитель акима области Даурен Жандарбек. По его словам, при реализации проектов активно используется государственная поддержка в рамках "Единой программы", "Поддержки развития бизнеса", "Дорожная карта - 2020", которая включает субсидирование процентной ставки до 10%.

"В области разведано более 200 месторождений полезных ископаемых, запасы минерального сырья на балансе РК составляют: циркония 36%, урана 19%, ттаситана 5%. Свободным остается месторождение золота, железа, угля. Уже сегодня австралийская компания "Iluka" ведет работу по геологическим исследованиям по недрам области наличия титаново - циркониевых руд, с возможностью дальнейшей переработки", - сообщил замакима области.

О проектах в Петропавловске рассказал генеральный директор компании Shi Yan De Rui Gong Mao Co. Ltd. Ван Тианде. Он намерен реализовать проект машиностроительного кластера в СКО. Аким областного центра Марат Тасмаганбетов, в свою очередь подтвердил, что данный проект даст большой эффект для развития всех социально-экономических показателей города.

"На сегодня уже создано совместное предприятие, проведены все процедуры. Открыто представительство в городе Петропавловск. Акиматом города предоставляется земельный участок, в перспективе он будет увеличиться до 500 гектаров. Как сегодня сказали представители китайской компании, будет создан учебный центр, в перспективе будет выделено до 3000 рабочих мест", - рассказал аким города.

В завершение встречи было подписано более 20 меморандумов на общую сумму порядка 100 миллиардов тенге.

Как напомнили в пресс-службе, Региональный совет по привлечению инвестиций Северо-Казахстанской области был основан в январе 2016 года. Главная задача совета - улучшить инвестиционный климат области и установить эффективные, надежные и долгосрочные инвестиционные связи, а также решить актуальные вопросы реализации инвестиционных проектов в регионе.

Площадки совета помогут инвесторам и предпринимателям детально изучить интересующие предложения и оценить возможности друг друга, а также дадут дополнительный толчок для реализации инвестиционных проектов в перспективных отраслях промышленности.

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