Более 2400 слитков золота приобрели казахстанцы в июле

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - 2410 мерных слитков золота приобрели казахстанцы в июле 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Общий вес купленных в июле слитков составил 102,6 килограмма, сообщает пресс-служба Национального банка РК.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 30% - 17 868 штук. Далее следуют 100-граммовые - 13 417 штук (22%) и 20-граммовые - 11 910 штук (20%), 5-граммовые - 9842 штуки (16%), 50-граммовые - 7341 штука (12%)", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что в основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султане и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день", - разъяснили в банке.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Халык банке, Евразийском банке, Жусан банке (Jusan Bank), Банке "ЦентрКредит", а также в отдельных небанковских обменных пунктах.





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