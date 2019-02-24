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Более 2500 человек примут участие в первом чемпионате Казахстана по современным танцам

26.01.2019, 12:19 15216

Алматы. 29 октября. "Казахстан Сегодня" - Более 2500 человек примут участие в первом чемпионате Казахстана по современным танцам. Соревнования пройдут в трех дисциплинах: шоу, показательные танцы современных стилей, включающие в себя Hi-Hop, New Style, Funk, Electric Boogie, Popping, Locking Cramping, а также в стрип-пластике и баттле. Турнир пройдет 15 ноября в здании Государственного академического русского театра юного зрителя им. Н. Сац, сообщает корреспондент агентства.

Заявки на участие уже подали более 2500 танцоров из Шымкента, Атырау, Астаны, Караганды, Тараза, Павлодара и Алматы. Кроме того, ожидается приезд мастеров современных танцев из России, Кыргызстана и Узбекистана.

Судить чемпионат будут ведущие танцоры и хореографы из России и Казахстана, среди которых известные спортсмены, победители международных чемпионатов, члены IDO: Рустам Назаров (Rustiknaz) из Санкт-Петербурга, Николай Проваторов (papaNikki) и Евгений Грибов (MAG) из Москвы.

По словам организаторов, "в ходе первого чемпионата по спортивным танцам все желающие смогут не только увидеть выступление исполнителей и коллективов, но и принять участие в мастер-классах по стрип-пластике, баттлу и другим современным танцевальным направлениям, которые проведут Р. Назаров, Н. Проваторов и Е. Грибов".

Помимо профессиональной составляющей, организаторы чемпионата ставят перед собой цель сделать танцевальную культуру страны доступной и популярной для всех слоев населения. С помощью чемпионата они надеются повысить интерес молодежи к существующим и новым танцевальным направлениям, а также раскрыть их творческий потенциал через танцевальную культуру.

Победители чемпионата будут награждены дипломами, кубками и ценными призами.

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