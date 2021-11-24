Более 26 тыс. обращений о нарушении прав потребителей рассмотрены в Казахстане за полгода

НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - На заседании правительства рассмотрены вопросы защиты прав потребителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметил в ходе заседания правительства министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, рост количества обращений граждан о нарушениях прав потребителей говорит не только о наличии проблем в этой сфере, но и постепенном повышении уровня потребительской культуры. Так, если министерством за 2019 год рассмотрено 5977 обращений, то их количество за 2020 год возросло до 20 919, а за 10 месяцев текущего года перевалило за прошлогодний годовой объем.
Аналогичная ситуация роста обращений наблюдается и по иным государственным органам. Так, за 2019 год в государственные органы поступило порядка 30 тыс. обращений, за 2020 год - 48 876, за 6 месяцев текущего года рассмотрено 26 161", - проинформировал Султанов.
Он отметил, что вопросы, беспокоящие потребителей, повторяются из года в год: это сферы ЖКХ, розничной торговли, медицинских, туристических услуг, услуг связи, транспорта.
По результатам опроса жители страны оказались не удовлетворены оказанными услугами в следующих отраслях: медицинские услуги - 46%, услуги связи - 36%, городской общественный транспорт - 35,7%. Как видно, проблемы сферы защиты прав потребителей в отдельных отраслях носят системный характер", - проинформировал министр.
Глава государства в своем выступлении 16 ноября на заседании Национального совета общественного доверия сказал, что законодательство по защите прав потребителей все еще несовершенно и поручил в него внести поправки, направленные на всестороннюю и эффективную защиту прав потребителей.
В этой связи министерством начата работа по внесению изменений поправок в законодательство по защите прав потребителей.
Во-первых, прорабатывается вопрос по законодательному закреплению статуса Национальной ассоциации потребителей в законе в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
Во-вторых, в рамках поправок в законодательство будет введен институт омбудсмена, который будет служить голосом народа и напрямую доводить существующие системные проблемы отраслей, где нарушаются права потребителей, до первых лиц государства. По результатам социологического опроса, 56% опрошенных из 20 тыс. респондентов поддержали вопрос создания Национальной ассоциации потребителей и института омбудсмена.
В-третьих, распространение базовых принципов системы защиты прав потребителей на отраслевое законодательство о защите прав потребителей.
В-четвертых, приняты во внимание пожелания общественных объединений о необходимости реституции нормы закона о начислении общественным объединениям потребителей вознаграждения от суммы, возмещаемой потребителю.
В-пятых, предлагается усовершенствовать правовое регулирование с целью недопущения нарушений прав потребителей в сегменте электронной торговли.
Разрабатывается социально важный законопроект, направленный на решения актуальных проблем, встречающихся ежедневно каждому казахстанцу. В настоящее время проекты концепций законопроекта по вопросам защиты прав потребителей размещены на интернет-портале открытых НПА и направлены на согласование в гос. органы", - добавил Султанов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут ввести уголовную ответственность для коллекторов.