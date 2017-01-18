Более 300 предпринимателей Алматы получили господдержку в 2016 году

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - В 2016 году более 300 алматинских предпринимателей получили господдержку, сообщает городское Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

По словам руководителя управления Алмаса Мадиева, в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" в 2016 году более 300 алматинских предпринимателей получили финансовую поддержку, что больше в сравнении с 2015 годом в 2,2 раза. В 2016 году кредитный портфель составил 78,8 млрд тенге (2015 год - 30,9 млрд тенге), объем субсидирования - 15,3 млрд тенге (2015 - 6,2 млрд тенге), рост составил 2,5 раза, передает Kazakhstan Today.

Кроме этого, мегаполис поднялся на первое место по числу одобренных проектов за время реализации программы "ДКБ-2020". В 2014 году Алматы занимал 9-е место, в 2015 году - 3-е место.

Также сообщается, что в прошлом году 198 проектов были просубсидированы на 15,3 млрд тенге, 77 проектов получили гарантирование на 794 млн тенге. 31 предпринимателю были вручены гранты на общую сумму 84 млн тенге.

Как отметили в ведомстве, наряду с госпрограммой "ДКБ-2020" в Алматы действует региональная программа "Жибек Жолы", разработанная с целью поддержки алматинских предпринимателей в сфере торговли и услуг. В рамках первого этапа 2015 года были поддержаны 77 проектов на 4 млрд тенге. За счет револьверного возврата средств в текущем году профинансировано еще 10 проектов на 1,2 млрд тенге. В рамках второго этапа поддержано 40 проектов на 2,6 млрд тенге.

Кроме этого, семи алматинским предприятиям одобрено включение в программу на предстоящий год. Среди них производитель специй ТОО "Royal Food", медицинский центр ТОО "On Clinic Almaty", предприятие по пошиву одежды ИП "Шарипов", предприятие по организации грузовых перевозок ИП "Канагатов М.", сборка компьютеров и периферийного оборудования АО "Логиком", аренда и управление собственной недвижимостью ТОО "Корпорация "Алтын Заман Инвест".

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