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Более 350 фактов незаконного повышения цен выявили в Усть-Каменогорске

04.07.2022, 13:18 6896
Более 350 фактов незаконного повышения цен выявили в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 ИЮЛЯ - В Усть-Каменогорске в результате рейдов по торговым точкам выявлено 366 нарушений, связанных с незаконным установлением завышенных цен, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Рейды по торговым точкам проводят мониторинговые группы из числа депутатов маслихата и гражданских активистов, сообщает Altay News

В этом году провели 654 мероприятия, которыми охватили 5935 торговых объектов. Выявили 366 нарушений. С предпринимателями проводили беседы, разъясняли норму законодательства, где прописано обязательство для субъектов торговли устанавливать торговую надбавку не более 15%", - рассказал заместитель акима Усть-Каменогорска Арман Искаков.

 
По его словам, на недобросовестных предпринимателей поступило свыше 20 жалоб от населения.
 

По 22 поступившим жалобам в этом году в городе проверили 20 магазинов, 14 предпринимателей привлекли к административной ответственности за превышение допустимых цен", - сообщил Искаков. 

 
Напомним, в конце июня на заседании правительства председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев сообщил, что с начала года рост цен составил 17,1%. Больше всего подорожали лук, капуста, сахар, картофель морковь и гречневая крупа.
 

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Мирзагалиев рассказал Токаеву о новых проектах "КазМунайГаз"

04.07.2022, 15:22 4841
Мирзагалиев рассказал Токаеву о новых проектах "КазМунайГаз"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Глава национальной компании АО "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о реализации проектов в сфере нефтегазохимии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в настоящее время завершаются пусконаладочные работы на заводе по производству полипропилена в Атырауской области, запуск ожидается в августе текущего года.
 
Он также рассказал главе государства о реализации проектов по производству полиэтилена и бутадиена, перспективах развития АО "Озенмунайгаз" и проводимой работе по поддержанию социальной стабильности в Мангистауской области. 
 
Как отметил Мирзагалиев, для решения социально-трудовых вопросов открыто представительство "КазМунайГаз" в Актау. 
 
Кроме того, реализуется проект по повышению качества образования детей в Жанаозене, ведется строительство дворца школьников и спортивных площадок.
 
Руководитель "КазМунайГаза" также доложил о перспективах развития зарубежных активов компании.
 
Глава государства дал ряд поручений, касающихся своевременной реализации инвестиционных проектов и продолжения работы по поддержанию социальной стабильности.
 
 

Реализацию новых проектов обсудил Смаилов на встрече с крупными российскими бизнесменами

04.07.2022, 15:11 5381
Реализацию новых проектов обсудил Смаилов на встрече с крупными российскими бизнесменами
Фото: primeminister.kz
ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 ИЮЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов обсудил реализацию новых проектов на встрече с руководителями крупных российских компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, на встрече с генеральным директором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным обсуждены вопросы реализации новых проектов, поставок оборудования и запуска центров сервисного обслуживания коммерческой техники, сообщает сайт главы правительства. 

Смаилов отметил, что совместные проекты с "КамАЗом" стали одними из первых, реализуемых в рамках программы совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации.
 

Сегодня на площадке индустриальной зоны Костаная идет строительство чугунолитейного завода и завода по производству главных передач грузовых автомобилей. Это будут высокотехнологичные современные производства с учетом лучших практик и стандартов в области экологии", - сказал глава правительства.

 
Кроме того, компанией ведется разработка еще одного крупного проекта - по увеличению уровня локализации балок ведущих мостов грузовой техники.
 

Безусловно, запуск этих проектов несет не только экономический, но и социальный эффект. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям они будут успешно и своевременно реализованы", - подчеркнул Смаилов. 

 
Он также обсудил с президентом "Русской медной компании" Всеволодом Левиным вопросы реализации новых проектов в горно-металлургической отрасли.
 
До 2024 года "Актюбинская медная компания" планирует реализовать 4 проекта по строительству подземных рудников на сумму порядка 190 млрд тенге.
 
Левин рассказал о производственной деятельности РМК в Актюбинской области, а также планах по реализации проектов на месторождениях Коксай в Жетысуской области и Айдарлы в Абайской области совместно с корпорацией "Казахмыс". 
 
Глава правительства отметил, что разработка месторождений Коксай и Айдарлы имеет для нашей страны большое значение. Он подчеркнул заинтересованность Казахстана не только в добыче, но и в дальнейшей переработке сырья и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.
 

Правительством ведется работа по развитию малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности вокруг крупных предприятий-недропользователей. Надеюсь, что "Российская медная компания" поддержит данную инициативу и будет активно работать в данном направлении", - заключил Смаилов.

 

Председатель правления "Казатомпром" покидает пост

02.07.2022, 13:41 19011
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Мажит Шарипов покидает пост председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" с 4 июля 2022 года по собственному желанию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Исполнять обязанности председателя правления на период подбора советом директоров компании кандидатуры на данную должность будет Ержан Муканов, в настоящее время занимающий пост главного директора по производству Казатомпрома, сообщает пресс-служба нацкомпании.
 

Повышение предельной оптовой цены на сжиженный газ не повлияет на ценообразование в розничной торговле

01.07.2022, 17:29 27226
Повышение предельной оптовой цены на сжиженный газ не повлияет на ценообразование в розничной торговле
Фото: astana-akshamy.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Повышение оптовых цен на сжиженный газ на 20% в первую очередь направлено на поддержку производства сжиженного газа заводами и не повлияет на ценообразование в розничной торговле, сообщили в Министерстве энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве напомнили, что с сегодняшнего дня вступил в силу приказ об утверждении предельной оптовой цены сжиженного нефтяного газа (СНГ) на уровне 33 600 тенге за тонну. В переводе на литры цена составляет 19,7 тенге за литр. 
 
С начала года оптовая цена составляла 28 тысяч тенге за тонну и 16 тенге за литр.
 

Мера позволит обеспечить частичное справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа и стимулировать заводы к производству сжиженного газа, так как при текущей оптовой цене основная доля прибыли остается у субъектов рынка, которые занимаются розничной реализацией сжиженного газа, а заводы-производители работают в убыток", - заявили в Минэнерго.

 
В ведомстве подчеркнули, что розничные цены СНГ для конечных потребителей повышаться не будут и останутся на прежнем уровне. Приказ будет действовать до 1 января 2023 года. Соответствующую работу проводит Агентство по защите и развитию конкуренции РК.
 

В Казахстане увеличили максимальные ставки по сберегательным вкладам

01.07.2022, 14:25 29781
В Казахстане увеличили максимальные ставки по сберегательным вкладам
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов увеличил максимальные ставки по сберегательным вкладам на август 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев ставки выросли на 0,5 процентного пункта и 1,0 процентного пункта соответственно, по сберегательным депозитам на 12 месяцев - на 0,1 процентного пункта и на 24 месяца - на 0,2 процентного пункта", - сообщили в КФГД. 

kdif.kz
Отмечается, что по остальным видам депозитов максимальные ставки остались без изменений.
 

В Казахстане годовая инфляция по итогам июня составила 14,5%

01.07.2022, 13:19 30941
В Казахстане годовая инфляция по итогам июня составила 14,5%
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В Казахстане в июне инфляция в годовом исчислении составила 14,5%, за месяц - 1,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на продовольственные товары в июне 2022 года по сравнению с июнем прошлого года повысились на 19,2%, на непродовольственные товары выросли на 13,2%, платные услуги - на 9,2%", - сообщает Бюро национальной статистики.

 
По данным бюро, на продовольственном рынке наибольшее повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок - 78,7%, капусту - 72,4%, лук репчатый - 69,3%. Снижение цен наблюдалось на картофель - на 9,8%. 
 
Отмечается, что прирост цен на непродовольственные товары в июне 2022 года составил 13,2%.
 

Уровень цен на товары личного пользования вырос на 23%, моющие и чистящие средства - на 20,8%, бытовые приборы - на 19,7%, строительные материалы - на 18,6%, мебель и предметы домашнего обихода - на 18,2%, автомобили - на 15,1%, посуду - на 13,9%, текстильные изделия - на 10,8%, фармацевтическую продукцию - на 9%", - сообщили в ведомстве. 

Бюро нац статистики
Кроме того, цены на платные услуги за год выросли на 9,2%.
 

Уровень цен на услуги общественного питания вырос на 15,9%, здравоохранения - на 14,7%, санаториев - на 13,7%, организации комплексного отдыха - на 13,2%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 12%, гостиниц - на 5,7%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 4%", - заявили аналитики. 

 
Также сообщается, что в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 7,5%, вывоз мусора - на 2%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 1,4%, а на центральное отопление снизились на 2,3%, горячую воду - на 0,9%.
 

На 13% ослаб тенге в июне

01.07.2022, 11:06 32921
На 13% ослаб тенге в июне
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - По итогам июня курс тенге ослаб до 470,24 тенге за доллар, или на 13,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Национального банка РК, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 115 млн долларов США до 96,4 млн долларов США. Общий объем торгов в июне составил 2,1 млрд долларов США.
 

Несмотря на благоприятные цены на энергоносители, курс национальной валюты слабел на фоне ограниченности предложения валюты и одновременного роста спроса на валюту. Снижение предложения валюты связано с сокращением продаж валюты экспортерам для выплаты налогов, в то время как рост спроса связан с началом выплаты дивидендов", - объяснили эксперты.

 
Поддержку валютному рынку оказывала продажа валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которая составила порядка 480,4 млн долларов США. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июнь составили 438,3 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 20,7% от общего объема торгов.
 
В ведомстве отметили, что в течение июня на внутреннем валютном рынке Нацбанком не осуществлялись валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.
 

В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках", - добавили в Нацбанке. 

 

На урановом руднике в Туркестанской области выявлены множественные нарушения промбезопасности

01.07.2022, 11:02 31211
На урановом руднике в Туркестанской области выявлены множественные нарушения промбезопасности
Фото: Комитет промбезопасности МЧС РК
ТУРКЕСТАН. 1 ИЮЛЯ - Государственными инспекторами департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Туркестанской области в соответствии с графиком проведения проверок по особому порядку в области промышленной безопасности на первое полугодие 2022 года проведена проверка опасных производственных объектов и опасных технических устройств филиала "Рудник Таукент" ТОО "Казатомпром-SaUran", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основным видом деятельности предприятия является добыча и переработка урансодержащего сырья, уточнили в пресс-службе Комитета промбезопасности МЧС РК.
 

В ходе проверки обследованы 40 объектов (здания и сооружения, оборудование насосной станции, геотехнологический полигон, склад аммиачной селитры и другие). Выявлено 24 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 298, часть 1, Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - рассказали в ведомстве.

 
В комитете уточнили, что основными нарушениями требований промышленной безопасности являются:
 
- несоблюдение требований промышленной безопасности в соответствии с нормативным актом о производственном контроле в области промышленной безопасности;
 
- непредоставление результатов диагностической экспертизы производственных зданий и технологических сооружений;
 
- неукомплектованность штата работников опасного производственного объекта и другие.
 
По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, в том числе "Правил обеспечения промышленной безопасности при геологоразведке, добыче и переработке урана".
 

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