Более 350 фактов незаконного повышения цен выявили в Усть-Каменогорске

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НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Глава национальной компании АО "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о реализации проектов в сфере нефтегазохимии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, в настоящее время завершаются пусконаладочные работы на заводе по производству полипропилена в Атырауской области, запуск ожидается в августе текущего года.

Он также рассказал главе государства о реализации проектов по производству полиэтилена и бутадиена, перспективах развития АО "Озенмунайгаз" и проводимой работе по поддержанию социальной стабильности в Мангистауской области.

Как отметил Мирзагалиев, для решения социально-трудовых вопросов открыто представительство "КазМунайГаз" в Актау.

Кроме того, реализуется проект по повышению качества образования детей в Жанаозене, ведется строительство дворца школьников и спортивных площадок.

Руководитель "КазМунайГаза" также доложил о перспективах развития зарубежных активов компании.

Глава государства дал ряд поручений, касающихся своевременной реализации инвестиционных проектов и продолжения работы по поддержанию социальной стабильности.