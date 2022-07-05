Более 350 фактов незаконного повышения цен выявили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 ИЮЛЯ - В Усть-Каменогорске в результате рейдов по торговым точкам выявлено 366 нарушений, связанных с незаконным установлением завышенных цен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Рейды по торговым точкам проводят мониторинговые группы из числа депутатов маслихата и гражданских активистов, сообщает Altay News.
В этом году провели 654 мероприятия, которыми охватили 5935 торговых объектов. Выявили 366 нарушений. С предпринимателями проводили беседы, разъясняли норму законодательства, где прописано обязательство для субъектов торговли устанавливать торговую надбавку не более 15%", - рассказал заместитель акима Усть-Каменогорска Арман Искаков.
По его словам, на недобросовестных предпринимателей поступило свыше 20 жалоб от населения.
По 22 поступившим жалобам в этом году в городе проверили 20 магазинов, 14 предпринимателей привлекли к административной ответственности за превышение допустимых цен", - сообщил Искаков.
Напомним, в конце июня на заседании правительства председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев сообщил, что с начала года рост цен составил 17,1%. Больше всего подорожали лук, капуста, сахар, картофель морковь и гречневая крупа.