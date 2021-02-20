Более 3 тыс. очередников получат квартиры в Карагандинской области

Караганда. 19 февраля. Kazakhstan Today - Большая стройка в Карагандинской области продолжится. В планах на этот год обеспечить социальным жильём более 3 тысяч очередников, передает Kazakhstan Today.

Один из главных вопросов, волнующих население, - это жильё и инфраструктура. В области более 36 тысяч граждан стоят в очереди на социальное жильё. Наша задача - строить как можно больше. В прошлом году по всему региону шла большая стройка. Введены в эксплуатацию рекордные 530 тыс. квадратных метров жилья, что почти на 26% больше 2019 года. Около 6500 семей улучшили свои жилищные условия", - сказал аким области Женис Касымбек на отчётной встрече с населением в формате онлайн.

Квартиры получили 2500 очередников из числа социально защищаемых категорий.

Темпы предоставления социального арендного и кредитного жилья выросли за год на 40%, отметил Женис Касымбек.

Он сообщил, что в 2021 году планируется построить свыше 660 тыс. квадратных метров - с ростом на 20%. Это позволит предоставить арендные и кредитные квартиры более 3 тысячам семей, из которых порядка 600 - многодетные.

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