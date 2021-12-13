Более 500 субъектов МСБ получили отсрочку по кредитным платежам в 2021 году

НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Инфляция за ноябрь составила 0,7%, не изменившись по сравнению с месячной инфляцией октября, сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Игорь Осипов, комментируя инфляционные тенденции в регионах страны в ноябре 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его данным, годовая инфляция в ноябре замедлилась, составив 8,7%, по сравнению с 8,9% в октябре. В 11 регионах республики инфляция замедлилась, в 4 регионах было зафиксировано ее ускорение, а в 2 - осталась без изменения.

Месячная инфляция в стране составила 0,7%, что ниже среднего уровня роста цен в ноябре за последние 5 лет (за 2016 - 2020 годы - 0,9%). Выше своей исторической нормы цены в ноябре текущего года выросли только в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях, составив 1,2% и 1,1% соответственно. В остальных регионах месячные темпы роста цен сложились возле среднеисторического уровня или выросли ниже среднеисторической нормы. Заметное замедление темпов роста месячной инфляции отмечено в Туркестанской, Карагандинской, Атырауской областях и Нур-Султане, которым свойственен более высокий рост цен в ноябре", - уточнил Осипов.

Также, по его словам, темпы роста цен на продовольственные товары замедлились, составив 10,9%, (в октябре - 11,3%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (12,2%).

Как проинформировал представитель Нацбанка, непродовольственные товары подорожали за год на 8,3% (в октябре - 7,8%). Максимальные значения зафиксированы в Карагандинской (9,3%), Акмолинской (9,2%) и Актюбинской (9,2%) областях, наименьшие - в Западно-Казахстанской области (7,4%).

Цены на платные услуги в ноябре повысились на 6,4% (в октябре - 6,9%), выше общереспубликанского уровня цены повысились в Западно-Казахстанской области (7,7%), ниже - в Кызылординской области (5,2%)", - отметил Осипов.

Как сообщалось ранее, в Казахстане в ноябре текущего года по сравнению с октябрем цены отечественных производителей промышленной продукции повысились на 5,5%.