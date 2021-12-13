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Более 500 субъектов МСБ получили отсрочку по кредитным платежам в 2021 году

12.12.2021, 13:55 136216
Более 500 субъектов МСБ получили отсрочку по кредитным платежам в 2021 году
НУР-СУЛТАН. 12 ДЕКАБРЯ - Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов рассказал о ситуации по предоставлению льгот для малого и среднего бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По информации Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в текущем году во исполнение поручения главы государства от 1 апреля 2021 года принят приказ председателя Агентства от 9 апреля 2021 года №127 "Об утверждении Порядка предоставления отсрочки платежей по займам субъектов малого и среднего бизнеса", - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

 
Он напомнил, что порядок предоставления отсрочки платежей по займам предусматривал предоставление банками и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, отсрочки платежей по кредитам, выданным до 1 апреля 2021 года субъектам МСБ, в том числе ИП, в период с 1 апреля по 30 июня 2021 года.
 

Срок отсрочки составлял от 30 до 90 дней по выбору субъекта МСБ. В заявлении заемщика мог быть указан иной срок отсрочки платежей. В период отсрочки в отношении заемщика были приостановлены претензионно-исковая работа, уведомление о необходимости погашения просроченной задолженности, а также взимание кредитором комиссий и иных платежей", - отметил зампремьера.

 
За 2021 год в банки второго уровня поступили заявки на отсрочку платежей по займам 603 заемщиков-субъектов МСБ, из которых отсрочку получили 553 субъекта МСБ на сумму 9,7 млрд тенге. В МФО подали заявки на отсрочку 131 субъект МСБ, из которых отсрочка предоставлена 95 субъектам на сумму 105,8 млн тенге, резюмировал Смаилов.
 

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Инфляция в ноябре осталась на уровне октября и составила 0,7%

13.12.2021, 13:49 11098
Инфляция в ноябре осталась на уровне октября и составила 0,7%
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Инфляция за ноябрь составила 0,7%, не изменившись по сравнению с месячной инфляцией октября, сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Игорь Осипов, комментируя инфляционные тенденции в регионах страны в ноябре 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его данным, годовая инфляция в ноябре замедлилась, составив 8,7%, по сравнению с 8,9% в октябре. В 11 регионах республики инфляция замедлилась, в 4 регионах было зафиксировано ее ускорение, а в 2 - осталась без изменения.
 

Месячная инфляция в стране составила 0,7%, что ниже среднего уровня роста цен в ноябре за последние 5 лет (за 2016 - 2020 годы - 0,9%). Выше своей исторической нормы цены в ноябре текущего года выросли только в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях, составив 1,2% и 1,1% соответственно. В остальных регионах месячные темпы роста цен сложились возле среднеисторического уровня или выросли ниже среднеисторической нормы. Заметное замедление темпов роста месячной инфляции отмечено в Туркестанской, Карагандинской, Атырауской областях и Нур-Султане, которым свойственен более высокий рост цен в ноябре", - уточнил Осипов.

 
Также, по его словам, темпы роста цен на продовольственные товары замедлились, составив 10,9%, (в октябре - 11,3%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (12,2%).
 
Как проинформировал представитель Нацбанка, непродовольственные товары подорожали за год на 8,3% (в октябре - 7,8%). Максимальные значения зафиксированы в Карагандинской (9,3%), Акмолинской (9,2%) и Актюбинской (9,2%) областях, наименьшие - в Западно-Казахстанской области (7,4%). 
 

Цены на платные услуги в ноябре повысились на 6,4% (в октябре - 6,9%), выше общереспубликанского уровня цены повысились в Западно-Казахстанской области (7,7%), ниже - в Кызылординской области (5,2%)", - отметил Осипов.

 
Как сообщалось ранее, в Казахстане в ноябре текущего года по сравнению с октябрем цены отечественных производителей промышленной продукции повысились на 5,5%.
 
Между тем, основной вклад в инфляцию, по заявлению Нацбанка, продолжает вносить повышение цен на продукты питания.
 
Кроме того, Нацбанк прогнозирует пик инфляции в стране в первом квартале следующего года.
 

В Казахстане на фоне роста цен на жилье сразу на 33% выросла зарплата строителей

13.12.2021, 12:02 25597
В Казахстане на фоне роста цен на жилье сразу на 33% выросла зарплата строителей
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Среднемесячная номинальная заработная плата работников сферы строительства в третьем квартале текущего года достигла 314,3 тыс. тенге - на 32,5% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Реальный рост заработной платы в строительном секторе составил 21,9% за год, отмечают аналитики.
 

Наибольшую среднемесячную заработную плату получают работники Атырауской области: 465,4 тыс. тенге, плюс 44,3%. Высокая зарплата в секторе также у строителей Мангистауской области и столицы. Только в тройке лидирующих регионов она превышает среднюю по стране. Меньше всего получают работники Кызылординской области: всего 166,8 тыс. тенге - на 11,8% больше, чем годом ранее", - пишет energyprom.kz.

 
Согласно представленным данным, в третьем квартале 2021 года в сфере строительства страны было занято 640,7 тыс. человек - на 3% больше, чем годом ранее. В аналогичном периоде 2020 года численность занятых в секторе составляла 621,8 тыс. человек, минус 3,1% за год.
 
В региональном разрезе больше всего занятых в секторе числилось в столице: 74,7 тыс. человек, плюс 11,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматы и Туркестанская область. Наименьшая численность занятых в строительстве зафиксирована в Северо-Казахстанской области: 11,2 тыс. человек, минус 2,9%.
 
Наибольший рост численности занятых в сфере отмечен в Восточно-Казахстанской области (на 25,3% - до 34,1 тыс. человек), наибольшее сокращение - в Карагандинской области (на 7,6% - до 35,9 тыс. человек).

Напомним, ажиотаж вокруг снятия пенсионных денег привел к росту цен на жилье. 

Это учитывая тот факт, что квартиры и дома и так подорожали за последние полгода на 20-30 процентов. Цены "взлетели" как на покупку, так и на аренду жилья", - говорится в репортаже телеканала "Астана".

  
 

В Минтруда назвали средний размер пенсии

13.12.2021, 10:11 40231
В Минтруда назвали средний размер пенсии
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан озвучили средний размер пенсионных выплат на 1 декабря текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 декабря 2021 года составил 99 726 тенге", - информирует пресс-служба МТСЗН.

 
По данным ведомства, с начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,4 трлн тенге.
 

С января по ноябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 750,8 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат - 1 трлн 696,4 млрд тенге", - рассказали в министерстве.

 
В ноябре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 221,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 68 млрд тенге, солидарной пенсии - 153,2 млрд тенге.
 
В Минтруда добавили, что по состоянию на 1 декабря 2021 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 233 тысяч человек.

В Казахстане со следующего года повысят пенсии, зарплату и пособия. 
 

Минэнерго поручило в приоритетном порядке отгружать ГСМ в Туркестанскую область

11.12.2021, 16:54 258553
ШЫМКЕНТ. 11 ДЕКАБРЯ - В целях обеспечения бесперебойной реализации нефтепродуктов на АЗС, нефтеперерабатывающим заводам Республики Казахстан было поручено принять срочные меры по приоритетной отгрузке ГСМ в адрес сетей АЗС Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
10 декабря 2021 года Министерство энергетики РК провело выездное совещание в городе Шымкенте по вопросам отгрузки нефтепродуктов в Туркестанскую область. Акиматом области отмечено, что поставка нефтепродуктов до Туркестана осуществляется по платной автодороге, что отражается на конечной стоимости продукта.
 

В целях обеспечения бесперебойной реализации нефтепродуктов на АЗС, нефтеперерабатывающим заводам Республики Казахстан было поручено принять срочные меры по приоритетной отгрузке ГСМ в адрес сетей АЗС Туркестанской области. В настоящее время основные АЗС работают без ограничений реализации", - сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.

 
По итогам совещания отмечено, что на сегодняшний день Шымкентский НПЗ работает в штатном режиме, производство нефтепродуктов на заводе осуществляется согласно плану.
 
Местным автозаправочным сетям рекомендовано заблаговременно планировать отгрузки нефтепродуктов, а также формировать резервные запасы ГСМ.
 
По информации ведомства, объем производства бензина в ноябре текущего года составил 444,5 тыс. тонн (в том числе на ТОО "ПКОП - 171,3 тыс. тонн), в декабре планируемый объем производства составляет 447,4 тыс. тонн (в том числе на ТОО "ПКОП - 172,9 тыс. тонн). Среднесуточное производство бензина - 15,7 тыс. тонн в сутки, отгрузка - 14,5 тыс. тонн в сутки на крупных НПЗ. "По состоянию на 1 декабря этого года совокупные остатки бензина в Туркестанской области (включая Шымкент) составляли 14,2 тыс. тонн, при этом 10 декабря общий запас бензина составляет 15,4 тыс. тонн, отмечаем увеличение остатков на 1,2 тыс. тонн", - добавили в пресс-службе. 
 

В Казахстане за неделю выросли цены на ряд социально значимых продуктов

11.12.2021, 14:09 283231
В Казахстане за неделю выросли цены на ряд социально значимых продуктов
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - В Казахстане поднялись цены на ряд социально значимых продуктов. Об этом стало известно в ходе совещания правительства по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшую неделю снижение цен зафиксировано в трех регионах страны: Нур-Султане, ЗКО и Кызылординская области. Наибольший рост выявлен в Туркестанской области и Алматы, сообщает пресс-служба главы кабмина. 
 

Рост цен наблюдается на капусту - 0,7%, гречку, кефир - на 0,4%, молоко, соль - на 0,3%", - отметили в ведомстве.

 
Первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов подчеркнул, что с учетом приближающихся праздников необходимо усилить работу акиматов по мониторингу цен, по формированию стабилизационных фондов и по работе с торговыми сетями. 
 
Министерство сельского хозяйства РК проводит работу по ограничению вывоза живого скота и овощей с целью недопущения возникновения дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен. Также ведомство осуществляет ежедневный мониторинг и анализ текущего положения на внутреннем рынке до вступления в силу ограничений. 
 

Регионам необходимо активизировать работу региональных комиссий по анализу ценообразования и посреднических цепочек и обеспечить стабильность цен по СЗПТ", - сказал Смаилов. 

 
Согласно информации антимонопольного органа, с начала года вынесено 111 уведомлений в отношении производителей и оптовых поставщиков, назначено 16 расследований, 20 предписаний об устранении нарушений, 11 предостережений, заключено 186 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями, выявлено 75 фактов превышения торговых надбавок свыше 15%.
 

В Казахстане расширили возможность использования досрочных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий

11.12.2021, 10:20 310960
В Казахстане расширили возможность использования досрочных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан подписан приказ с внесениями изменений и дополнений в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 В соответствии с новыми нормами теперь появилась возможность пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. 
 

При этом в течение трех лет необходимо оформить жилищный заём", - отметили в пресс-службе МИИР.

 
Также теперь можно приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома, или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.
 

При этом нельзя передавать вклад о жилищных строительных сбережениях в качестве залога", - добавили в ведомстве. 


 

Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара в 2022 году

10.12.2021, 21:17 381862
Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара в 2022 году
Фото: fishki.net
МОСКВА. 10 ДЕКАБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение по стабилизации рынка сахара ЕАЭС в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период по 31 августа 2022 года. От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 60 тысяч тонн, в Беларусь - в объеме не более 100 тысяч тонн, в Казахстан - в объеме не более 250 тысяч тонн, в Кыргызстан - в объеме не более 70 тысяч тонн, в Россию - в объеме не более 300 тысяч тонн, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 

Сахар является социально значимым продовольственным товаром, и рост цен на него может отразиться на других продуктов питания. Согласно прогнозному балансу производства и потребления сахаросодержащей продукции, в ЕАЭС в предстоящий период возможно возникновение дефицита, в связи с чем и была принята новая мера таможенно-тарифного регулирования", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

 
Коллегия ЕЭК совместно с государствами Союза будет осуществлять мониторинг мировых и средних контрактных цен и фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объем реализации на внутреннем рынке стран ЕАЭС. Результаты будут доложены Совету Комиссии за апрель 2022 года. При этом мониторинге ввоз с освобождением от уплаты таможенной пошлины может быть изменен на снижение уровня пошлины, установленной в соответствии с ЕТТ ЕАЭС.
 
Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
 

В Северо-Казахстанской области производят биоэтанол

10.12.2021, 19:29 399196
В Северо-Казахстанской области производят биоэтанол
Фото: biooperations.com
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - На заводе Bio Operations в Северо-Казахстанской области в текущем году произведено порядка 4 тыс. тонн биоэтанола, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Биоэтанол работает. В этом году порядка 4 тыс. тонн произведено. На будущий год будет больше. У нас три вида продукции производится. Это глубокая переработка зерна, крахмал, клейковина. Порядка 6 тыс. тонн клейковины и свыше 10 тыс. крахмала. На будущее конечно же объемы будут больше. Мы планировали производить до 20 тыс. тонн биоэтанола", - сообщил на брифинге в СЦК аким региона Кумар Аксакалов.

 
Аким пояснил, что биоэтанол - это продукт, который добавляется в горюче-смазочные материалы, тем самым увеличивается октановое число и уменьшается количество выбросов в атмосферу. 
 

Сейчас наши нефтехимические заводы применяют метанол. Мы предлагаем вместо метанола применять биоэтанол, который существенно снизит выбросы в экологию. Решение этого вопроса - это наш вклад в целом в климатические проблемы, которые сейчас активно обсуждаются во всем мире. Применение биоэтанола сегодня законодательно утверждено во многих странах", - сказал Кумар Аксакалов.

 
Ранее сообщалось, что в РК в 2019 году были введены новые мощности по переработке растениеводческой продукции, на 450 тыс. тонн переработки сырья. Появились новые направления переработки сельхозпродукции, такие как глубокая переработка пшеницы для получения крахмала, глютена, кормопродуктов и биоэтанола. 
 

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