Более 600 млн тенге составили сборы за проезд по платным дорогам РК с начала года

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - Сборы по четырем платным участкам общей протяженностью 682 километра за два месяца 2020 года составили 643,1 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Больше всего казахстанцы заплатили за проезд по республиканской трассе Нур-Султан - Темиртау - 215,5 млн тенге. Автодорога Нур-Султан - Щучинск заработала 167 млн тенге, Алматы - Капшагай - 140,1 млн тенге и Алматы - Хоргос - 120,5 млн тенге.

По итогам 2019 года общая сумма сбора составила 5,4 млрд тенге . Из них на текущий ремонт платных участков и их очистку были направлены 3,8 млрд тенге, на поддержку программно-аппаратного комплекса системы было затрачено 1,6 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

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