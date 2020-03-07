Более 600 млн тенге составили сборы за проезд по платным дорогам РК с начала года

Больше всего казахстанцы заплатили за проезд по республиканской трассе Нур-Султан - Темиртау - 215,5 млн тенге. Автодорога Нур-Султан - Щучинск заработала 167 млн тенге, Алматы - Капшагай - 140,1 млн тенге и Алматы - Хоргос - 120,5 млн тенге.
По итогам 2019 года общая сумма сбора составила 5,4 млрд тенге. Из них на текущий ремонт платных участков и их очистку были направлены 3,8 млрд тенге, на поддержку программно-аппаратного комплекса системы было затрачено 1,6 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.
Напомним, в декабре прошлого года по итогам инвестиционного конкурса был подписан контракт на устройство и обслуживание системы взимания платы на 11 тыс. километров республиканских дорог. Согласно договору, в этом году планируется устройство системы взимания платы на реконструированных участках протяженностью 5,7 тыс. километров. На остальных 5,3 тыс. километров планируется внедрить платность до 2024 года после завершения работ по реконструкции. Таким образом, система исключит ежегодное выделение бюджетных средств на содержание платных дорог.
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