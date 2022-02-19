Более $700 миллионов составил товарооборот между Казахстаном и ОАЭ в 2021 году

НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел встречи с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммедом Саид Мухаммед аль-Арики и советником президента Сумой Чакрабарти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках встречи с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в РК обсужден ход реализации двусторонних соглашений и вопрос привлечения инвестиций.
Товарооборот за 2021 год между РК и ОАЭ составил $709 млн. По итогам 2020 года объем взаимной торговли составил $474,4 млн, проинформировали в пресс-службе правительства РК.
Мы нацелены на дальнейшую активизацию нашего взаимодействия с ОАЭ путем увеличения инвестиций в экономику Казахстана. Для нас важным представляется продолжение активного взаимодействия Международного финансового центра "Астана" с крупными эмиратскими финансовыми институтами, в том числе с Финансовым центром Abu Dhabi Global Market", - подчеркнул в ходе переговоров Смаилов.
Стороны обменялись мнениями о предстоящей работе и отметили важность исполнения пунктов повестки встречи.
Обсуждая программу действий правительства РК на 2022 год с советником президента, было отмечено, что предложенные реформы являются основой новой экономической политики Казахстана. Разработанный комплекс мер будет реализован по трем ключевым направлениям дорожной карты - совершенствование стратегии и программ экономических реформ, государственное управление, коммуникации и бренд.
Вместе с тем была затронута тема разработки плана территориального развития до 2025 года, включающая три принципа территориально-пространственного развития.
Для увеличения охвата мерами господдержки субъектов предпринимательства будут внедрены региональные программы развития. Правительство разработает эффективный механизм финансирования экспортоориентированных и импортозамещающих проектов обрабатывающей промышленности", - отметил глава кабмина.