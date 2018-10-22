Более 700 тонн сельхозпродукции представит Акмолинская область на ярмарке в Астане

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Более 700 тонн сельхозпродукции представит Акмолинская область на ярмарке в Астане22.10.2018
Экономика  12:43

Кокшетау. 22 октября. Kazakhstan Today - 27-28 октября 2018 года в Астане, на площади у спортивного комплекса "Казахстан", будет организована ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области, посвященная 20-летию столицы, передает Kazakhstan Today.

Свою продукцию представят 100 предприятий из двух городов и 17 районов Акмолинской области. Общий объем продукции составит 730,5 тонны, сообщили в управлении внутренней политики области.

"Ассортимент продукции составит более 100 наименований по ценам ниже столичных на 15-20% на сумму более 373 млн тенге. Это мясные и колбасные изделия, рыбная и молочная продукция, мука, картофель, растительное масло и другое. Также для посетителей ярмарки будет организована культурная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов", - прокомментировали в акимате.
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