Более 76 тысяч жителей Карагандинской области получат продуктово-бытовые наборы

Караганда. 21 апреля. Kazakhstan Today - Более 76 тысяч жителей Карагандинской области будут обеспечены продуктово-бытовыми наборами, передает Kazakhstan Today.

В каждый город и поселок региона дошли средства на продуктово-бытовые наборы, которыми поручил обеспечить президент страны Касым-Жомарт Токаев. По состоянию на 20 апреля их уже получили более 18 тысяч человек на общую сумму 103,3 млн тенге.

Продовольственной корзиной поддержали инвалидов всех групп, детей от 6 до 18 лет из семей, которым назначена АСП, несовершеннолетних с особыми потребностями и родителей, их воспитывающих, а также официально зарегистрированных безработных.

Татьяна Зайцева - инвалид 1 группы с диагнозом "рассеянный склероз", помимо этого, у 64-летней женщины немало сопутствующих болезней.

Я с детства не отличалась хорошим здоровьем. Но по молодости как-то не замечала ни головокружения, ни ухудшения чувствительности. Мучали лишь сильные головные боли. С годами становилось все хуже, а окончательный диагноз поставили в 2004 году. Тогда и получила 1 группу инвалидности", - рассказывает жительница Абайского района.

Татьяна Васильевна подчеркивает, что государство ее наедине с бедой не оставило. Помимо положенного пособия, к ней направили индивидуальную помощницу, которая ходит в магазин, аптеку, оплачивает коммунальные услуги и помогает в домашних хлопотах. С началом карантина женщина получила дополнительные средства, положенные на продуктово-бытовые наборы.

Отрадно, что нас, людей с ограниченными возможностями, не забывают. Окружают заботой, что не может не радовать. И в такие трудные минуты, мы ощущаем внимание со стороны государства", - говорит Татьяна Зайцева.

Подправила свой семейный бюджет и многодетная мать из Шахтинска Гульбахар Жузжасарова. Из пятерых ребят, четверо - школьники, а самому младшему всего лишь полтора года. Обучающиеся дистанционно старшие получили ноутбуки, по которым и выполняют уроки. Кроме того, каждому из них выплатили по 5567 тенге, а малышу привезли детское питание.

Также продуктами помогли моему мужу в организации, где он работает. Это компания - услугодатель. Мы еще являемся получателями АСП, которую назначили в 43 тысячи тенге. Помимо этого, учредили еще и пособие в 53 тысячи тенге по поручению главы государства. Все это стало для нас существенной поддержкой", - радуется Гульбахар Жузжасарова.

Обе собеседницы подчеркнули тот факт, что за получением дополнительных средств, выплаченными на приобретение продуктов, им не пришлось обивать пороги многочисленных инстанций, писать заявления и заполнять документы. Список получателей был сформирован городскими и районными акиматами, которые не забыли ни одного нуждающегося.

До настоящего времени 35,1 млн тенге были перечислены для 6316 детей региона. До конца апреля продовольственными корзинами будут обеспечены более 76 тысяч человек на сумму 427 млн тенге.

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