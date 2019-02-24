Более 80% проектов ЕАБР приходится на Россию и Казахстан

Москва. 22 ноября. Kazakhstan Today - Как сообщил в ходе XIII международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов, более 80% проектов банка приходится на Россию и Казахстан, передает Kazakhstan Today.





"С точки зрения странового распределения нашего кредитного портфеля, почти 42% приходится на Российскую Федерацию, 40% - приходится на Республику Казахстан. Мы это оцениваем как и наши недостатки, так и как перспективы работы в наших странах-участницах - Беларуси, Кыргызстане, Армении и Таджикистане. Наверно, нам нужно наращивать наше присутствие, инвестиционный портфель в этих странах. Тем более, что проекты реально существуют", - сказал Андрей Бельянинов.

При этом он отметил, что, если будет не хватать собственных финансовых возможностей ЕАБР, нужно работать на привлечение финансовых партнеров.





К нам народ тянется, мы встречаемся с большим количеством финансовых институтов. Мы рассматриваем тесное взаимодействие с азиатскими финансовыми институтами. Безусловно, в качестве приоритетов видим взаимодействие с китайскими банками, банками других стран Азии. Надеюсь, что в 2019 году мы будем уже рапортовать об успехах в этом направлении", - сказал глава ЕАБР.





Он подчеркнул важность привлечения к сотрудничеству другие институты развития.





Мы очень дорожим нашим взаимодействием с Банком развития Казахстана. У нас есть несколько проектов. Один из самых актуальных - это прокладка газопровода в столицу Казахстана - Астану. Очень хотим расширять сотрудничество и активно работаем с Банком развития Беларуси. И думаем, что мы видим немало перспектив в сотрудничестве", - отметил Андрей Бельянинов.





На сегодняшний день инвестиционный портфель Евразийского банка развития составляет 3 млрд 255 млн долларов.





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