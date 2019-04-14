Более 900 млрд юаней вложено в строительство торгово-экономической зоны в порту Ухань в Китае

Ухань. 13 апреля. Kazakhstan Today - В ходе пресс-тура, организованного посольством Китая в Казахстане, журналисты посетили город Ухань китайской провинции Хэбэй, где завершается строительство Центральной китайской торгово-экономической сервисной зоны, которая будет предоставлять компаниям со всего мира полный цикл экономических услуг в одном месте (ЦКТЭСЗ), передает корреспондент агентства.

Зона расположена непосредственно в порту Ухань и состоит из нескольких зданий: государственно-административного здания, пятизвездочного отеля, выставочных павильонов. Сосредоточение сразу всех необходимых предпринимателям организаций на одной территории существенно экономит время, затраченное на оформление торговых операций, документов и платежей. Представители компаний смогут получить весь спектр услуг - от начальной консультации до сопровождения всех этапов сделки, оформления транспортировки грузов и их таможенной очистки, сообщил менеджер международных проектов Wahan Financial Holdings Giroup Игорь Шпырёв.

По его словам, проект напрямую связан с реализацией Евразийского проекта "Один пояс - один путь", поскольку город Ухань находится на реке Янцзы, откуда есть выход в океан. Порт Ухань станет своего рода мостом между континентами.

Ожидается, что через три года после завершения строительства годовой доход превысит 30 млрд юаней, что принесет в местный бюджет налоги в размере 500-600 млн юаней. Проект позволит создать 50 000 рабочих мест и привлечет более 120 000 иностранных специалистов. Капитализация нашей компании - 900 млрд юаней", - сказал Игорь Шпырёв.

На территории ЦКТЭСЗ будут предоставляться комплексные услуги коммерческого факторинга для современных сервисных предприятий, чья деятельность связана с торговлей, экспедированием, логистикой, агентскими закупками, трансграничной электронной коммерцией и другими финансовыми услугами. Здесь будут созданы филиалы и представительства известных товарных бирж и финансовых институтов.

Только площадь государственно-административного здания будет составлять порядка 41,5 тыс. квадратных метров. Первые четыре этажа будет занимать Группа финансовых холдингов Ухань, на остальных этажах будут расположены представительства государственных институтов. В здании будут стандартные залы для предоставления государственных услуг и таможенного декларирования общей площадью 4,5 тыс. квадратных метров. Первый этаж разделен на 4 секции. Секция ведения бизнеса включает окно административного утверждения, окно обслуживания предприятий, окно финансовых услуг и окно обслуживания международной торговли. Здесь будет зона ведения бизнеса, которая будет использоваться непосредственно для проведения сделок и презентации кейсов, для делового общения. В отдельной зоне будет происходить закрытие бизнес-сделок и конечное подписание договоров. Также отдельная зона предусмотрена для проведения оплаты заключенных договоров. Кроме того, будет функционировать информационная зона. Ее работники будут консультировать новичков перед тем, как они выйдут на рынок. Здесь можно будет заказать соцопрос или анализ рынка по продукции, которую компания собирается продавать или покупать. Тут же можно будет оплатить все пошлины, налоги, провести декларирование, страхование, все процедуры, касающиеся импорта, экспорта, растаможки, доставки", - рассказал представитель компании.

В рамках проекта также строится роскошный пятизвездочный отель. В отеле 23 этажа. В нем будет 329 комнат для постояльцев, конференц-залы площадью более 4 тыс. квадратных метров, комнаты для ведения переговоров, в которых одновременно могут разместиться более 1000 человек. Кроме того, 16 мини-комнат для переговоров, многофункциональные банкетные залы и зоны для деловых встреч на открытом воздухе. Отель способен принимать международные конференции высокого класса, и входит в список отелей для приема участников Военных игр 2019 года, запланированных на октябрь.

Также на территории строящейся торгово-экономической зоны будет расположен международный выставочный центр, клиенты которого смогут в полной мере использовать его для презентации своих товаров. По словам Игоря Шпырёва, первая аренда выставочной площади будет для предпринимателей бесплатной. В выставочном центре будут проводить семинары, выставки, презентации для производителей, дистрибьюторов и поставщиков товаров и услуг.

Центр будет проводить выставочную деятельность в различных областях и представлять в продукцию из Китая и за рубежом, на профессиональных выставках", - сказал он.

Игорь Шпырев подчеркнул, что Центральная китайская торгово-экономическая сервисная зона получила полную поддержку со стороны государства.

"Все подкреплено на уровне правительства, на республиканском и местном уровне, потому что законодательство реформировали и приняли решение развивать, инвестировать именно в Центральный регион Китая, где Ухань является самым растущим на сегодняшний день городом. Ухань входит во внутренний китайский проект, направленный на развитие экономического пояса городов на реке Янцзы, потому что она выходит в океан, что является стратегически важным в плане роста экономики и развития этой отрасли для Китая. Он находится под протекцией, льготами и субсидиями государства. Для Казахстана плюс в том, что, обходя эти барьеры и проблемы, вы получаете возможность через Китай выйти в другие страны, потому что через Ухань есть выход в океан. Это дополнительные возможности для продажи товаров", - сказал он.

Завершение строительства ЦКТЭСЗ запланировано на 8-10 сентября текущего года.

Напомним, в Китай в рамках информационной подготовки к Форуму "Один пояс - один путь" прибыла делегация журналистов, представляющих ведущие СМИ РК, которая совершит организованный посольством КНР в РК пресс-тур по ряду городов на маршруте проекта.

На предстоящий форум "Один пояс - один путь" приглашены около 40 глав правительств и государств, в том числе Казахстана.

Инициатива китайского руководства "Один пояс - один путь" объединяет проекты "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской шелковый путь XXI века", выдвинутые в сентябре 2013 года Си Цзиньпином. Форум "Один пояс - один путь" пройдет в конце апреля в Пекине.

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