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Более миллиарда тенге сэкономят в ФСМС

27.07.2020, 14:17 5212
Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Фонд социального медицинского страхования сократит свои расходы более чем на 1 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.
 
Об этом сегодня в СЦК сообщил председатель правления ФСМС Болат Токежанов. По его словам, фонд пересмотрит структуру штата, оптимизирует часть затрат и снизит административные расходы, в том числе на PR. В общей сложности за счет отказа от неприоритетных задач планируется сэкономить более миллиарда тенге.
 
Токежанов уточнил, что сокращение штата предполагается за счёт исключения дублирующих функций. Сначала сокращение пройдет в центральном аппарате ФСМС, а затем в филиалах фонда. Также в филиалы места будет делегирована часть функций, что позволит решать проблемы с учётом территориальных особенностей. 
 

Речь идёт о тарифообразовании, закупках и планировании бюджета, контроле качества медпомощи, и соблюдении главного принципа "деньги следуют за пациентом". Урежут расходы на сумму свыше 1 млрд тенге. Это 800 млн на операционку, 102 млн на PR, почти столько же за аренду офисов и командировки, 180 млн на IT-услуги. Меньше на 119 млн тенге получат зарплату, не предусмотрены и годовые вознаграждения для управляющих директоров. По капитальным расходам проводится сокращение на 277 млн тенге, в основном отказываемся от приобретения мебели и оргтехники", - подчеркнул Токежанов.

 
Как сообщалось ранее, в отношении бывшего руководства НАО "Фонд социального медицинского страхования" начато досудебное расследование по факту хищения средств путем завышения стоимости закупаемых услуг. Бывший глава Фонда социального медстрахования оказался в центре скандала из-за поста его супруги, которая похвалилась 12-й машиной, полученной в подарок от мужа. 10 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководство фонда. Новым председателем правления ФСМС был назначен Болат Токежанов. 
 

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