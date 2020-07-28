Более миллиарда тенге сэкономят в ФСМС

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Фонд социального медицинского страхования сократит свои расходы более чем на 1 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Об этом сегодня в СЦК сообщил председатель правления ФСМС Болат Токежанов . По его словам, фонд пересмотрит структуру штата, оптимизирует часть затрат и снизит административные расходы, в том числе на PR. В общей сложности за счет отказа от неприоритетных задач планируется сэкономить более миллиарда тенге.

Токежанов уточнил, что сокращение штата предполагается за счёт исключения дублирующих функций. Сначала сокращение пройдет в центральном аппарате ФСМС, а затем в филиалах фонда. Также в филиалы места будет делегирована часть функций, что позволит решать проблемы с учётом территориальных особенностей.

Речь идёт о тарифообразовании, закупках и планировании бюджета, контроле качества медпомощи, и соблюдении главного принципа "деньги следуют за пациентом". Урежут расходы на сумму свыше 1 млрд тенге. Это 800 млн на операционку, 102 млн на PR, почти столько же за аренду офисов и командировки, 180 млн на IT-услуги. Меньше на 119 млн тенге получат зарплату, не предусмотрены и годовые вознаграждения для управляющих директоров. По капитальным расходам проводится сокращение на 277 млн тенге, в основном отказываемся от приобретения мебели и оргтехники", - подчеркнул Токежанов.

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