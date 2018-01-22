Более Т1,4 млрд собрали на платной автодороге Астана - Щучинск в 2017 году

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Более Т1,4 млрд собрали на платной автодороге Астана - Щучинск в 2017 году22.01.2018
  • Фото: i-News.kz
Экономика  11:32

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - По итогам 2017 года на платной автодороге Астана - Щучинск собран 1 млрд 514 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Все собранные средства были направлены на содержание участка и модернизацию систем взимания платы. Общая интенсивность движения транспортных средств за 2017 год составила 2 млн 757 тыс. 857 автомобилей. По сравнению с 2016 годом интенсивность потока транспортных средств увеличилась на 2,2%, сообщили в пресс-службе компании "КазАвтоЖол".


В компании пояснили, что основные статьи расходов Дирекции платных автомобильных дорог составляют: закуп материалов; заработная плата; запасные части; ГСМ; амортизация; работы и услуги; ремонт машин и оборудования; прочие расходы.

За прошедший год установлен новый сервер системы взимания платы и системы хранения данных, рабочих станций и многофункциональных устройств, который значительно улучшил качество и количество фотографий, фиксирующих проезды транспортных средств. Установка на контрольных арках камер видеонаблюдения позволяет визуально контролировать состояние покрытия на участках дороги, а также определять видимость и наблюдать за изменением интенсивности движения.

Для организации ускоренного проезда и популяризации безналичных видов в настоящее время продолжают функционировать терминалы таких платежных систем, как "QIWI", "Касса24", "Каспий банк".

По данным пресс-службы, продолжается работа по увеличению сервисов предварительной оплаты, заключен договор с платежной системой "Тенге" и успешно произведена интеграция с системой. Также подписан договор с ТОО "Е100 Central Asia" по использованию топливной карты "Е100", действующей на территории Европы и Российской Федерации, ведутся работы по интеграции.
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