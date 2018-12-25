Бозумбаев перечислил компании, задолжавшие АО "КазТрансГаз-Аймак" 6,5 млрд тенге

Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства РК министр энергетики РК Канат Бозумбаев перечислил энергопроизводящие компании, которые задолжали АО "КазТрансГаз-Аймак" почти 6,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"ТОО "МАЭК-Казатомпром" должно "КазТрансГаз-Аймак" 3677 млн тенге; АО "Жайыктеплоэнерго" - 934 млн тенге; ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" - 918 млн тенге; АО "Актобе ТЭЦ" - 478 млн тенге; ГКП "Озен Жылу" - 417 млн тенге; ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" - 138 млн тенге. Задолженность перед ТОО "Богатырь Комир" у ГКП "Кокшетау жылу" - 249 млн тенге, у ТОО "Степногорская ТЭЦ" - 138 млн тенге", - сказал министр.

Чтобы исключить срыв топливообеспечения, он попросил поручить акиматам регионов обеспечить погашение имеющейся задолженности перед АО "КазТрансГаз-Аймак" и ТОО "Богатырь Комир".

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