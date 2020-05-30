БРК направил в комбанки 20 млрд тенге на льготные автокредиты

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Банк Развития Казахстана" в целях финансирования Программы льготного автокредитования направил банкам второго уровня очередной транш на автокредитование в размере 20 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Путем выпуска облигаций БРК осуществил заимствование на 20 млрд тенге у АО "Казахстанский фонд устойчивости", сообщила пресс-служба БРК.

В Банке уточнили, что на сегодняшний день, коммерческие банки получили финансовые средства в следующих объемах:

ДБ АО "Сбербанк" - 8 млрд тенге;

ДО АО "ВТБ Банк" (Казахстан) - 5 млрд тенге;

АО "ForteBank" - 5 млрд тенге;

АО "Народный банк Казахстана" - 2 млрд тенге.

Таким образом, с 2015 года БРК на финансирование Программы льготного автокредитования направил шесть траншей финансовых средств на общую сумму 82 млрд тенге. В частности, два транша из Национального фонда в общей сумме 26 млрд тенге в 2015-2016 годах, два транша из республиканского бюджета в общей сумме 16 млрд тенге в 2018-2019 годах. В 2019-2020 годах БРК путем выпуска облигаций осуществил заимствование на 40 млрд тенге у АО "Казахстанский фонд устойчивости".

Кредитование по Программе имеет револьверный характер: платежи от погашения действующих кредитов направляются на выдачу новых займов. Благодаря такому повторному освоению средств казахстанцы приобрели на льготных условиях 20 629 автомобилей отечественной сборки на общую сумму 98 219 млн тенге, отметили в пресс-службе.

Критерии условия предоставления льготных автозаймов конечным заемщикам остаются прежними:

- номинальная ставка вознаграждения - не более 4% годовых,

- срок кредитования - не более 7 лет;

- валюта займа - тенге;

- стоимость одной единицы легкового автотранспорта - не более 15 млн тенге.

Покупателям представлены 42 модели автомобилей производства ТОО "СарыаркаАвтоПром", АО "Азия Авто" и брендов JAC, Chevrolet, Peugeot, Ravon, УАЗ, Hyundai, Kia, Skoda, LADA.

АО "Банк развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

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