БРК профинансирует обеспечение 400 сел доступом к Интернету

АО "Банк развития Казахстана" открыло финансирование проекта по обеспечению широкополосным доступом к интернету (ШПД) сельских населенных пунктов во всех областях страны. Стоимость проекта составляет 16,8 млрд тенге. БРК предоставил заём в сумме 13,3 млрд тенге сроком на 12 лет. Остальной объем необходимых инвестиций в размере 3,5 млрд тенге обеспечит заемщик - ТОО "SilkNetCom", сообщили в пресс-службе БРК.

Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. В рамках проекта в 2020 году планируется проложить от существующих магистральных сетей АО "Транстелеком" волоконно-оптические линии связи общей протяженностью 6200 километров во все регионы страны, что обеспечит доступ к ШПД государственных органов и бюджетных учреждений (свыше 1200 точек ШПД) в 421 селе.

Проект соответствует целям и задачам государственной программы "Цифровой Казахстан" , цель которой - расширить доступность информационно-коммуникационной инфраструктуры для повышения качества жизни населения", - отметила старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Асем Шакенова.

Реализация проекта позволит предоставить высокоскоростной доступ ко Всемирной сети 1222 государственным органам и бюджетным учреждениям, при этом охватит ШПД порядка 1 млн сельских жителей.

Эта цифра отражает около 15% от 7,75 млн резидентов областей (районов), которые будут соединены высокоскоростной широкополосной сетью. Наличие высокоскоростной волоконно-оптической связи в государственных учреждениях на селе не только улучшит скорость и качество работ, но и станет базой для реализации множества проектов по государственной программе "Цифровой Казахстан", таких как электронное правительство, электронное здравоохранение и так далее. Таким образом, мы уменьшим цифровое неравенство между городом и селом", - резюмировал генеральный директор ТОО "SilkNetCom" Асет Зейнуллин.

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