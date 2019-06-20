БРК успешно разместил облигации на KASE

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - Банк развития Казахстана (БРК) успешно разместил облигации на Казахстанской фондовой бирже (KASE), передает Kazakhstan Today.

18 июня 2019 года в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" состоялось первичное размещение 7-летних облигаций АО "Банк развития Казахстана" (рейтинги Baa3 (Moody's)/ ВВ+ (Standard & Poor's)", - сообщили в пресс-службе банка.

Как уточнили в БРК, со стороны банка к размещению были предложены облигации на сумму 30 млрд тенге. В ходе аукциона заявки на покупку поступили от шести участников общим объемом 33,5 млрд тенге, что на 12% превысило предложение со стороны банка.

В ходе торгов Банком было принято решение об удовлетворении заявок по доходности к погашению на уровне 10% годовых на сумму 27,5 млрд тенге. По данным KASE, в число покупателей вошли банки второго уровня, институциональные инвесторы и юридические лица - клиенты брокерских компаний.

Отмечается, что данное успешное размещение облигаций стало первым для БРК в текущем году и является очередным подтверждением наличия на рынке ценных бумаг Казахстана повышенного интереса со стороны институциональных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг к финансовым инструментам качественных и хорошо зарекомендовавших себя эмитентов.

В пресс-службе также сообщили, что для банка данное размещение не будет последним в ближайшее время.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства