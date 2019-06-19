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БРК выделит еще $600 млн на реализацию проекта по расширению Актогайского ГОК

17.06.2019, 14:05 6049
Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - АО "Банк Развития Казахстана" (БРК - дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек") открыло кредитную линию в сумме $600 млн сроком до 15 лет на реализацию проекта по расширению Актогайского горно-обогатительного комплекса (ГОК) в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today. 
 
Таким образом, общая сумма финансирования ТОО "KAZMinerals Aktogay" со стороны БРК, с учетом первого займа в сумме $300 млн, выданного в декабре 2016 года, составляет $900 млн, сообщает пресс-служба БРК.
 
Проект расширения Актогайского ГОКа (Актогай II) предусматривает строительство второй обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды и сопутствующей инфраструктуры общей стоимостью $1,2 млрд. После ввода в эксплуатацию проекта Актогай II, мощность ГОКа увеличится с 25 до 50 млн тонн переработки руды в год. Ежегодное производство меди из сульфидной руды возрастет до 170 тыс. тонн в период с 2022 по 2027 годы и 130 тыс. тонн в последующем, то есть прирост составит 80 тыс. тонн и 60 тыс. тонн соответственно.
 

Сотрудничество БРК с ТОО "KAZ Minerals Aktogay" началось в декабре 2016 года, когда было подписано соглашение на открытие кредитной линии на сумму $300 млн для завершения строительства обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды на месторождении Актогай в ВКО. В октябре 2017 года предприятие достигло уровня проектного производства, после чего было принято решение о строительстве второй обогатительной фабрики, чтобы удвоить мощности", - напомнил старший банкир Дирекции БРК по работе с клиентами Касым Муханбетов.

 
По словам финансового директора KAZ Minerals PLC Джона Хэдфилда, основной рынок сбыта продукции Актогайского ГОКа - Китай. 
 

Близкое географическое расположение и возможность транспортировать сырье по железной дороге - наше ключевое конкурентное преимущество. Медный концентрат, производимый на наших рудниках Актогай и Бозшаколь, привлекателен для китайских медеплавильных компаний из-за отсутствия вредных примесей, таких как мышьяк и иридий", - сказал он.

 
По информации БРК, в рамках расширения Актогайского ГОКа будет создано 997 рабочих мест.
 

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