Второй cухой порт планируют построить в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 9 НОЯБРЯ - Аким Алматинской области Амандык Баталов встретился с инвесторами по проекту строительства грузового терминала на станции "Достык". Этот проект можно назвать "вторым Сухим портом", передает KAZAKHSTAN TODAY.

У станции "Достык", расположенной в пограничной зоне на территории Алакольского района, имеются широкие возможности для развития. Компания Dar rail предложила реализовать на этой станции проект по строительству грузового терминала, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В ходе встречи была отмечена важность данного проекта для расширения танспортно-логистического потенциала региона.

Аким области поручил акимату Алакольского района и областному управлению земельных отношений определить земельный участок, который будет предоставлен на территории станции. Далее будет рассмотрена возможность подведения инфраструктуры.

СПК "Жетысу" было поручено принять активное участие в вопросах поддержки и сопровождения проекта. Также в ходе встречи был сделан акцент на возможностях этого проекта для развития в качестве второго Сухого порта.

Как отметил представитель ТОО Dar rail Максим Матюк, компания занимается железнодорожными перевозками в стране уже несколько лет. После того, как земельный участок будет определен, Dar rail готово приступить к строительным работам и реализации проекта на станции "Достык".