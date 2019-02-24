Cредневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 376,00 тенге за доллар

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился до 376,00 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 376,00 тенге за доллар (+2,44 тенге), объем торгов - 122 300 тыс. USD (+63 700 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Cредневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6705 тенге за рубль, объем торгов - 10 000 тыс. рублей.

В торгах принял участие 21 банк.

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