Cредневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 378,04 тенге за доллар

Все новоселы стали участниками программы льготного кредитования Жилсройсбербанка Казахстана. В числе владельцев новых квартир есть люди, которые стояли в очереди на получение арендного жилья от государства. Но тем не менее они решили воспользоваться возможностью получить заём на покупку недвижимости.