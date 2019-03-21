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Cредневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 378,04 тенге за доллар

20.03.2019, 11:20 5644
Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился до 378,04 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
 

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,04 тенге за доллар (+1,64 тенге), объем торгов - 254 900 тыс. USD (+183 670 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи. 

 
В торгах приняли участие 25 банков.
 

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