Cредневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE cоставил 378,62 тенге за доллар

Алматы. 25 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 378,62 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,62 тенге за доллар (+0,24 тенге), объем торгов - 9 338 тыс. USD (-96 552 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) составил 55,0400 тенге за юань (-0,0351 тенге), объем торгов - 900 тыс. юаней (-505 тыс. юаней).

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