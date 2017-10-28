Цена на бензин Аи-92 на заправках КМГ установлена на уровне 161 тенге

Астана. 28 октября. Kazakhstan Today - АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) принимает меры по недопущению дисбаланса цен на ГСМ в республике. Цена на бензин Аи-92 на всех заправках КМГ установлена на уровне 161 тенге за литр, передает Kazakhstan Today.

"На настоящий момент запасы бензина Аи-92 на севере, востоке и центре Казахстана сформированы в основном за счет поставок из Российской Федерации, себестоимость которых значительно превышает 161 тенге за литр. Для того, чтобы избежать дисбаланса цен по республике и снизить возникающие убытки, было решено установить единую розничную цену на бензин Аи-92 на всех АЗС КМГ на уровне 161 тенге за литр", - рассказали в пресс-службе нацкомпании.

Компания также решила не выплачивать премиальные и бонусные выплаты за 2017 год работникам центральных аппаратов АО "НК "КазМунайГаз" направления "Переработка и маркетинг", АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг", ТОО "КазМунайГаз Онімдері".

Кроме этого, для "сокращения себестоимости конечного продукта планируется провести существенное сокращение расходов ТОО "КазМунайГаз Онімдері", в том числе сокращение штатной численности центрального аппарата", заключили в КМГ.

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