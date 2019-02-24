Цены производителей промышленной продукции в Казахстане за 11 месяцев выросли на 19,8%

Астана. 4 декабря. Kazakhstan Today - Цены предприятий - производителей промышленной продукции в Казахстане январе - ноябре выросли на 19,8%, передает Kazakhstan Today.





В январе - ноябре текущего года цены производителей промышленной продукции повысились на 19,8%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 29,5%, обрабатывающей - на 9,3%. Промышленная продукция подорожала на 20,9%, услуги промышленного характера - на 7%", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.





По информации ведомства, с начала года цены предприятий-производителей на нефть стали выше на 34,1%, топливо дизельное - на 26,5%, мазут - на 21,7%, пропан и бутан сжиженные - на 20,4%, газ природный - на 15,9%, уголь - на 11,3%, бензин - на 1,8%.





Также увеличение цен отмечено на ферросплавы на 23,9%, алюминий - на 9,2%, медь - на 1,3%, их уменьшение - на свинец на 11,5%, цинк - на 4,7%.





Кроме того, повышение цен производителей наблюдалось на рис на 20,8%, муку ржаную - на 8%, пшеничную - на 6,7%, чай - на 7,9%, мясо птицы - на 7,1%, скота - на 2,5%, сахар - на 5,6%, молочные продукты - на 2,7%, хлеб - на 1,1%.





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