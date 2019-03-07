Частные компании Шахтинска повышают зарплаты своим работникам

Караганда. 2 ноября. Kazakhstan Today - Руководство четырёх предприятий города Шахтинска Карагандинской области планирует повысить оклады своим сотрудникам с 1 января 2019 года. Об этом представители компаний сообщили акиму региона Ерлану Кошанову, передает Kazakhstan Today.





Во время рабочей поездки в Шахтинск Ерлан Кошанов посетил угольный тупик ТОО "КарТрансУголь", где дробят и продают уголь. Минимальная заработная плата на предприятии сейчас составляет 65 000 тенге, столько получают охранники. Рабочие, которые дробят и грузят уголь, получают в среднем по 100 000 тенге, сообщили в пресс-службе акима области.





"С 1 января 2019 года мы планируем поднять зарплаты на 43% всем сотрудникам. Сейчас у нас работают 12 человек, но мы планируем увеличить штат до 20", - рассказал на встрече с акимом директор предприятия Александр Дьяченко.





Как отметили в пресс-службе, набор сотрудников в компании планируется в связи с будущим расширением. На предприятии хотят построить обогатительную фабрику и увеличить количество угля на складе. Сейчас запас топлива для продажи населению составляет 400 тонн кузнецкого угля, 200 тонн шубаркольского и примерно столько же экибастузского, с разреза "Богатырь".





Кроме того, в Шахтинске Ерлан Кошанов побывал на заводе по производству колбасных изделий ТОО "Апрель-Кулагер". На предприятии есть убойный цех по переработке крупного рогатого скота и свиней. Максимальная производительность завода составляет 5 тонн колбасных изделий в сутки. По словам и. о. директора Галины Китановой, в среднем сотрудники предприятия получают 120 000 тенге в месяц. С нового года их оклады повысятся на 20%.





Во время рабочей поездки глава региона также посетил предприятие по производству строительных материалов ИП "Матюхина". Здесь прессуют пенопласт, из которого изготавливают утеплители для стен.





"Благодаря микрокредитованию, я смогу расширить своё производство, уже купил шесть фур, на которых привожу сырьё. Его закупаю в России без посредников и без пошлин, что позволяет упростить весь процесс и уменьшить себестоимость готовой продукции", - рассказал директор фирмы Сергей Матюхин.





По информации пресс-службы, на предприятии работают 20-30 сотрудников, в зависимости от сезона и загруженности. Всем им увеличат оклады на 20% с начала следующего года.





Помимо этого, Ерлан Кошанов побывал в теплице ИП "Азимова", где на площади 100 квадратных метров выращивают огурцы. В год в теплице успевают снять два урожая, по пять тонн каждый. В следующем году владелец планирует расширить производство, построив ещё четыре теплицы, в которых будут расти помидоры и другие овощи.





Теплицы ИП Азимова - семейный бизнес, и здесь трудится только один наёмный сотрудник. Тем не менее с начала следующего года ему тоже увеличат оклад.





Напомним, повысить минимальную заработную плату в стране поручил Нурсултан Назарбаев в своём послании от 5 октября этого года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".





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