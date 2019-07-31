Через единое окно по экспортно-импортным операциям за 4 месяца выдано 57 заключений

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Администраторы портала "Единое окно" по экспортно-импортным операциям опубликовали первые результаты работы за 4 месяца, передает Kazakhstan Today.

Портал введен в эксплуатацию 27 марта текущего года. Проект реализуется Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

С помощью портала "Единого окна" участники внешнеэкономической деятельности смогут предоставлять в стандартизированном виде через единый пропускной канал информацию, необходимую для совершения экспортно-импортных операций. Вместе с тем портал дает возможность получить предварительно информацию, необходимую для ввоза/вывоза товаров, сообщили в пресс-службе комитета госдоходов.

Базовые элементы портала "Единого окна": получение электронных разрешительных документов и лицензий; электронные услуги по получению статуса лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела; электронное таможенное декларирование; электронные услуги по выдаче таможенных предварительных решений; интегрированный таможенный тариф; справочники и реестры документов; поиск и просмотр нормативно-правовой документации.

29 марта текущего года введен в эксплуатацию компонент в сфере средств защиты растений для МСХ РК. По состоянию на 29 июля 2019 года отработан 71 разрешительный документ, выдано 57 заключений", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что 19 апреля текущего года введен в эксплуатацию компонент в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия для Министерства здравоохранения РК. По состоянию на 29 апреля 2019 года отработанно 24 заявления на выдачу разрешительных документов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

В настоящее время КГД МФ РК совместно с ЮНКТАД ООН проводит остальные работы, предусмотренные контрактом, которые планируется завершить до конца текущего года.

Адрес домашней страницы портала "Единого окна" по экспортно-импортным операциям - www.eokno.kgd.gov.kz.

Для обеспечения поддержки по вопросам работы портала "Единого окна" в Telegram создана публичная группа, к которой можно присоединиться по ссылке: https://t.me/eoknokz.

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