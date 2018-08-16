Численность населения Казахстана за год увеличилась на 1,3%

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана представил данные о демографической ситуации в Республике Казахстан за январь - июнь 2018 года, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, численность населения страны на 1 июля 2018 года составила 18 272,4 тыс. человек, в том числе городского - 10 529,1 тыс. человек (57,6%), сельского - 7743,3 тыс. человек (42,4%).

По сравнению с 1 июля 2017 года численность населения увеличилась на 238,1 тыс. человек, или 1,3%.

Просмотров: 4274