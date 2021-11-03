Чистая прибыль банковского сектора РК выросла за год на 55%

НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Рост совокупных активов банковского сектора Республики Казахстан с начала 2021 года составил 14,1%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам сентября 2021 года чистая прибыль банков снизилась на 12,1 млрд тенге в результате присоединения АО "АТФБанк" к АО "Jusan Bank". На 1 октября 2021 года она составила 924,9 млрд тенге, что на 55% больше данного показателя на 1 октября 2020 года", - сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Совокупные активы банковского сектора РК выросли с начала года на 14%.

Совокупные активы банковского сектора на 1 октября 2021 года составили 35,56 трлн тенге, увеличившись за сентябрь на 1,3%, в основном за счет роста банковских займов (на 3,5%) и вкладов, размещенных в других банках (на 19,2%)", - говорится в сообщении ведомства.

По информации ведомства, банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий 12,16 трлн тенге, или 34,2%. Запас ликвидности позволяет им обслуживать свои обязательства в полном объеме.

За сентябрь 2021 года обязательства банковского сектора увеличились на 1,7%, в основном за счет роста вкладов клиентов на 2,3%. Рост обязательств с начала 2021 года составил 14,7%", - проинормировали в агенстве.

По состоянию на 1 октября текущего года банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) - 20,3%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) - 25%, что в среднем по системе существенно превышает установленные минимальные требования.

Объем кредитования экономики банками по состоянию на начало октября 2021 года составил 16,96 трлн тенге, увеличившись за сентябрь на 3,1%. Рост этого показателя с начала года составил 16%.

Кредиты юридическим лицам за сентябрь 2021 года увеличились на 2,1% - до 7,37 трлн тенге. Кредиты физическим лицам увеличились на 3,9% - до 9,59 трлн тенге. С начала года кредиты юридическим лицам увеличились на 3,9%, физическим лицам - на 27,5%. Удельный вес кредитов в тенге на 1 октября 2021 года составил 88,6% (в декабре 2020 года - 87%)", - уточнили в пресс-службе.

Объем долгосрочных кредитов в сентябре 2021 года увеличился на 3,2% - до 14,62 трлн тенге. Объем краткосрочных кредитов увеличился на 2,2% - до 2,34 трлн тенге.

Объем вновь выданных кредитов за сентябрь 2021 года составил 1,92 трлн тенге, увеличившись на 3,8% по сравнению с августом 2021 года.

Объем ипотечного кредитования населения увеличился в сентябре 2021 года на 3,8% и по состоянию на 1 октября составил 2,91 трлн тенге. Рост этого показателя с начала 2021 года - 22,6%.

Кредиты на потребительские цели граждан за сентябрь 2021 года выросли на 3,7% - до 5,63 трлн тенге. С начала года потребительские займы выросли на 28,3%.

По состоянию на 1 октября 2021 года доля займов с просроченной задолженностью более 90 дней в общем объеме ссудного портфеля банков составила 4,3%, снизившись с 6,9% на начало октября. Уровень покрытия провизиями займов с просроченной задолженностью более 90 дней - 75,2%.