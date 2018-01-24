Чистый инвестиционный доход ЕНПФ за 2017 год составил 550,56 млрд тенге

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - Чистый инвестиционный доход Единого накопительного пенсионного фонда (АО "ЕНПФ") за 2017 год увеличился на 17% и составил 550,56 млрд тенге, в то время как в 2016 году чистый инвестиционный доход составлял 472,44 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана , комиссионные вознаграждения фонда за 12 месяцев 2017 года снизились и составили 44,78 млрд тенге (в 2016 году - 58,56 млрд тенге).

"За декабрь 2017 года количество счетов вкладчиков ЕНПФ сократилось на 2,4 тыс. счетов, до 10,119 млн счетов. Количество счетов на которых имеются накопления тем временем увеличилось на 12,2 тыс. счетов, до 9,899 млн счетов. За декабрь пенсионные накопления граждан Казахстана выросли на 115,36 млрд, до 7 780,74 млрд тенге. Тогда как с начала года накопления увеличились на 1095,5 млрд тенге, или 16,4%. Пенсионные взносы за 2017 год составили 754,39 млрд тенге, что на 36,7% больше в сравнении с 2016 годом (551,96 млрд тенге)", - говорится в сообщении.

Пенсионные выплаты составили 211,12 млрд тенге за 2017 год. Данная сумма приведена с учетом 26,06 млрд тенге, которые были переведены в страховые компании. Выплаты конкретно за декабрь - 17,12 млрд тенге. За 2016 год выплаты (с учетом переводов в страховые компании) составили 169,69 млрд тенге, за декабрь 2016 года - 13,6 млрд тенге.

При разбивке пенсионного портфеля по регионам на город Алматы приходится 1544,22 млрд тенге накоплении, или 20,2% всех средств. Средняя сумма накоплений на счету разнится от региона к региону (средняя по Казахстану - 786,03 тыс. тенге). Средние накопления выше одного миллиона тенге зафиксированы в трех регионах - Мангистауская область (1,53 млн тенге), Атырауская область (1,29 млн тенге) и Астана (1,04 млн тенге). Средние накопления по городу Алматы составили 894,04 тыс. тенге. Самые низкие накопления зафиксированы в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях: 513,41 тыс. и 541,47 тыс. тенге, соответственно.

По состоянию на 1 января 2018 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 7774,82 млрд тенге. Таким образом, портфель ПА за декабрь увеличился на 103,09 млрд тенге, или 1,3%, увеличение за год - 1 306,48 млрд тенге (+20,2%).

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