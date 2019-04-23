Чистый доход фонда "Самрук-Казына" за первый квартал увеличился на 17,1%

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Чистый доход АО ФНБ "Самрук-Казына" за I квартал 2019 года увеличился на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 343 млрд тенге, сообщили в ходе совещания руководителей портфельных компаний фонда с участием председателя правления фонда Ахметжана Есимова, передает Kazakhstan Today.

Доходы от реализации и чистый доход за январь - март 2019 года составили 1951 и 343 млрд тенге соответственно, исполнение плана за первые три месяца составило 95% и 188%, соответственно. Операционная прибыль (NOPLAT) за три месяца текущего года составила 240 млрд тенге, что на 28 млрд тенге или 13% выше плана.

Ключевыми факторами роста финансовых показателей являются рост реализации нефтепродуктов, газа, газоконденсата, грузооборота, почтовых услуг, значительный рост производства аффинированного золота, при сокращении себестоимости и общих административных расходов практически по всем крупным портфельным компаниям группы фонда.

Кроме этого, на увеличение чистого дохода повлияло увеличение доли доходов от ассоциированных и совместных предприятий группы АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

Напомним, в апреле 2018 года Елбасы Нурсултан Назарбаев одобрил новую стратегию развития Фонда "Самрук-Казына" на 2018-2028 годы. Глава государства поставил перед фондом национального благосостояния масштабные задачи, главные среди которых - эффективное управление портфельными компаниями и выравнивание их показателей деятельности с показателями мировых компаний-аналогов, сообщили в департаменте по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Казына".

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