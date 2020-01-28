Чистый доход группы компаний ФНБ "Самрук-Казына" превысил плановый показатель на 38%

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов встретился с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и рассказал ему об итогах развития Фонда национального благосостояния за 2019 год, передает Kazakhstan Today.

Есимов сообщил, что чистый доход группы компаний Фонда составил 1,2 трлн тенге , что больше планового показателя на 38%. Долговая нагрузка с 2017 года снизилась на 1 трлн тенге, а внешний долг - на $5,1 млрд.

Особое внимание также было уделено мерам по дальнейшему улучшению финансового положения компаний Фонда, выводу портфельных компаний на IPO и реализации плана приватизации. Завершая встречу, Елбасы дал ряд конкретных поручений", - сообщает пресс-служба Елбасы.

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