Чистый доход группы компаний ФНБ "Самрук-Казына" превысил плановый показатель на 38%

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов встретился с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и рассказал ему об итогах развития Фонда национального благосостояния за 2019 год, передает Kazakhstan Today.
Есимов сообщил, что чистый доход группы компаний Фонда составил 1,2 трлн тенге, что больше планового показателя на 38%. Долговая нагрузка с 2017 года снизилась на 1 трлн тенге, а внешний долг - на $5,1 млрд.
Особое внимание также было уделено мерам по дальнейшему улучшению финансового положения компаний Фонда, выводу портфельных компаний на IPO и реализации плана приватизации. Завершая встречу, Елбасы дал ряд конкретных поручений", - сообщает пресс-служба Елбасы.
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