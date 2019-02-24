Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Чистый доход от инвестирования пенсионных активов за 2018 год увеличился на 917,1 млрд тенге, до 3692,0 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.



"Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 января 2019 года составили 9 377,6 млрд тенге, увеличившись за 2018 год на 1 596,9 млрд тенге (20,5%)", - сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.



По информации регулятора, за 2018 год произошло увеличение "чистого" дохода от инвестирования пенсионных активов на 917,1 млрд тенге, который на 1 января 2019 года составил 3692,0 млрд тенге.



Также сообщается, что количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС не имеющих пенсионные накопления) на 1 января 2019 года составило 9,9 млн счетов. Сумма пенсионных выплат за 2018 год составила 168,6 млрд тенге.



Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 января 2019 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (42,5% и 29,6%, соответственно, от общего объема пенсионных активов), заключили в пресс-службе.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства