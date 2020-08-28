Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Чистый инвестиционный доход за годы накопительной пенсионной системы превысил 5 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

На 1 августа 2020 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 12,1 трлн тенге. За год с 1 августа 2019 по 1 августа 2020 года сумма увеличились почти на 1,9 трлн тенге, или на 19%. Как известно, эта сумма включает в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход.

С 1 января по 1 августа 2020 года на счета вкладчиков ЕНПФ был зачислен чистый инвестиционный доход в размере 752,98 млрд тенге чистого инвестиционного дохода, что на 389,77 млрд тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2019 года.

Напомним, что поступающие на индивидуальные пенсионные счета пенсионные взносы, учет которых ведет ЕНПФ, инвестируются доверительным управляющим пенсионными активами - Национальным банком Республики Казахстан в различные финансовые инструменты. Нацбанк инвестирует пенсионные активы в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, утвержденных правительством Республики Казахстан, и лимитов инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией ЕНПФ.

С целью минимизации рисков финансовые инструменты диверсифицируется по видам, направлениям инвестирования, в том числе валютам. В настоящее время около 2/3 инвестиций номинированы в тенге и около 1/3 - в иностранной валюте, большая часть последних - в долларах США.

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков пересчитывается и переоценивается ежедневно в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов.

В состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д. Инвестиционный доход является величиной непостоянной и может быть, как положительным, так и отрицательным в краткосрочном периоде.

Пенсионные накопления - это долгосрочные инвестиции, и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные не являются показательными, так как зависят от ежедневной рыночной конъюнктуры.

Инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком за период управления пенсионными активами с сентября 2013 года по август 2020 года, составил более 33%, или 4 трлн тенге в общем объеме пенсионных накоплений.

За период с даты введения в Казахстане накопительной пенсионной системы в 1998 году до 1 августа 2020 года чистый инвестиционный доход превысил отметку в 5 трлн тенге. За весь период накопительной пенсионной системы инвестиционная доходность нарастающим итогом составила 577%. При этом инфляция нарастающим итогом составила 479,4%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов на 1 августа 2020 года составляет 97,6 %.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан.

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