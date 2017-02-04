Что будет с тенге в случае девальвации российского рубля на 10%, прокомментировал Акишев

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Глава Нацбанка Казахстана Данияр Акишев ответил на вопрос о том, что ждет тенге в случае девальвации рубля на 10%, которую предлагается провести в России, передает корреспондент агентства.

"Во-первых, как председателю Национального банка Казахстана, мне некорректно комментировать события на российском финансовом рынке. И я бы сказал так: любые события, происходящие в России, влияют на Казахстан, неважно, на валютном рынке, в реальном секторе экономики и так далее", - сказал Акишев в интервью телеканалу "Хабар 24"

При этом он отметил, что в случае девальвации рубля, "возможно, будут происходить какие-то колебания национальной валюты к доллару США в Казахстане".

"Но, во-первых, не думаю, что это будет происходить с такой же амплитудой. А во-вторых, давайте дождемся, что в России рубль девальвируют, а потом я отвечу на вопрос, что произойдет с тенге в Казахстане. А иначе мы обсуждаем вещи, которые, возможно, произойдут в будущем, но пока еще не произошли. Поэтому в этих условиях я считаю, что нет необходимости добавлять неопределенность на этом рынке. Сейчас тенге абсолютно стабилен, стабилен без участия Нацбанка", - заявил Акишев.

Глава Нацбанка также рассказал, почему тенге укрепляется в последнее время. "Он укрепляется исключительно на рыночных условиях. Основной причиной укрепления тенге является реакция нашего валютного рынка на благоприятные условия на внешних рынках, в первую очередь это рост цен на нефть. Понятно, что это не происходит мгновенно, и, может быть, какие-то валюты развивающихся стран отреагировали быстрее, а тенге отреагировал медленнее в силу объективных причин: поставок тех же нефтепродуктов и так далее. Это происходит с каким-то временным лагом", - пояснил он.

"То, что сейчас есть, это исключительно рыночный фактор", - заключил Акишев.

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