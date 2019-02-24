Cредневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 376,76 тенге за доллар

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился на 0,17 тенге и составил 376,76 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TОМ) составил 376,76 тенге за доллар (+0,17 тенге), объем торгов - 28 850 тыс. USD (-18 000 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

В торгах приняли участие 20 банков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства