Cредневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 379,12 тенге за доллар

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге повысился до 379,12 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,12 тенге за доллар (-0,54 тенге), объем торгов - 39 450 тыс. USD (+19 650 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Cредневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 56,4954 тенге за юань, объем торгов - 5 205 тыс. юаней.

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