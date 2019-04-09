Cредневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 380,27 тенге за доллар

Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 380,27 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 380,27 тенге за доллар (+0,43 тенге), объем торгов - 35 990 тыс. USD (+13 490 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.
Cредневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) составил 56,5567 тенге за юань, объем торгов - 900 тыс. юаней.
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