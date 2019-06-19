Cредневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 383,62 тенге за доллар

Алматы. 18 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 383,62 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 383,62 тенге за доллар (+0,19 тенге), объем торгов - 101 050 тыс. USD (+44 450 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9700 тенге за рубль, объем торгов - 5 000 тыс. рублей, а средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) - 55,3300 тенге за юань (+0,0150 тенге), объем торгов - 200 тыс. юаней (-200 тыс. юаней).

В торгах принял участие 21 член KASE.

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