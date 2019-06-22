Cредневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE укрепился до 380,97 тенге за доллар

Алматы. 20 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге повысился до 380,97 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 380,97 тенге за доллар (-1,41 тенге), объем торгов - 42 374 тыс. USD (-17 126 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

При этом средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) составил 55,4600 тенге за юань (+0,0400 тенге), объем торгов - 50 тыс. юаней (-1 830 тыс. юаней).

В торгах приняли участие 19 членов KASE.

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