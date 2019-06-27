Cредневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE укрепился до 378,40 тенге за доллар

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 378,40 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,40 тенге за доллар (-0,43 тенге), объем торгов - 81 250 тыс. USD (+71 912 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Cредневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 6,0343 тенге за рубль, объем торгов - 30 000 тыс. рублей; а средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) - 54,9650 тенге за юань (-0,0750 тенге), объем торгов - 300 тыс. юаней (-600 тыс. юаней).

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